В кассовом порядке: банки, МФО и коллекторы смогут возвращать долги физлиц

Кабмин внес в Госдуму законопроект, по которому Федеральная служба судебных приставов (ФССП) заберет под свой контроль деятельность банков и микрокредитных организаций при сборе долгов с физлиц. ЦБ законопроект поддерживает, но считает необходимым распространить регулирование на ломбарды и кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные. Детали обсуждения проекта закона — в материале «Известий».

И кооперативы, и ломбарды

В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект об ужесточении контроля за деятельностью кредитных, микрофинансовых (МФО) и коллекторских организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности граждан, сообщили «Известиям» в нижней палате парламента. Изменения предлагаются в законы «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Сейчас Федеральная служба судебных приставов может контролировать деятельность только профессиональных коллекторских организаций.

— Изменения повлекут за собой увеличение количества подконтрольных ФССП субъектов с 400 до порядка 2200 единиц, в число которых войдут профессиональные коллекторские организации и примерно 1400 микрофинансовых и 400 кредитных организаций, — рассказали «Известиям» в пресс-службе комитета Госдумы по финансовому рынку.

Прежде чем вступать в контакты с должниками, МФО и банки обязаны будут уведомлять ФССП (им необходимо будет прикладывать копии документов, подтверждающих сертификацию оборудования для осуществления записи). Нововведения обязывают МФО и банки делать аудиозаписи телефонных переговоров и личных встреч, а также задействовать «робота» для отправки голосовых сообщений. Указанным организациям будет нужно фиксировать все сообщения, связанные с обсуждением возврата долгов, а также хранить их три года . Проект закона запрещает общаться с должниками по вопросам возврата их задолженностей во время их кредитных каникул.

Банк России поддерживает данный законопроект, однако считает необходимым распространить планируемое регулирование на всех профессиональных кредиторов, включая ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные , сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ РФ. Это связано с тем, что КПК, СКПК и ломбарды не только предоставляют потребительские займы, но и занимаются взысканием просроченной задолженности, как и кредитные и микрофинансовые организации.

— Это позволит обеспечить единство мер по защите прав потребителей финансовых услуг, оказываемых профессиональными кредиторами вне зависимости от вида такого кредитора, подходов и методов контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства в сфере взыскания просроченной задолженности, а также избежать разделения надзорных полномочий между ФССП России и Банком России, — подчеркнули в пресс-службе Банка России.

Комитет Госдумы по финансовому рынку уже рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о реформе коллекторской деятельности. При этом критике со стороны комитета подверглось предложение правительства исключить для банков возможность быть представителем кредитора при взыскании просроченной задолженности. Согласно законопроекту, взаимодействовать с должниками через портал госуслуг смогут коллекторские организации, кредитные или микрофинансовые организации, представитель кредитора, который является профессиональной коллекторской организацией. Комитет полагает, что норма об операторах связи всё же требует пересмотра, поскольку, согласно общему правилу, они не могут взаимодействовать с должниками.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) внесение поправок поддерживает, однако считает, что текущий текст нововведений существенно отличается от того, который был разработан рабочей группой по регуляторной гильотине в сфере коллекторской деятельности и согласован еще в 2020 году. «Есть риск, что, не учитывая те предложения, мы увидим половинчатость формулировок, не помогающих ни должникам, ни кредиторам и ни взыскателям», — считают в НАПКА.

— Так, например, по-прежнему отсутствуют определения понятий телефонных переговоров, голосовых сообщений как способов взаимодействия при взыскании, сильно ограничены возможности отправки информации по долгу через единый портал государственных услуг (ЕПГУ), не описаны нормы, уточняющие порядок использования современных технологий (робот), исключены нормы, конкретизирующие возможность использования альфанумерических имен при отправке сообщений должникам, — отмечает директор СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» Борис Воронин. — При этом решение надзора за всеми лицами, осуществляющими деятельность по взысканию, закрепить за одним органом логично. ЦБ еще в феврале 2021 года на банковской конференции однозначно высказался за унификацию надзора.

По мнению директора по правовым вопросам и GR АБК Евгения Уткина, приостановление деятельности взыскателей на 90 или даже 60 календарных дней нельзя рассматривать в качестве стимулирующей меры для скорейшего устранения нарушений в операционных процессах взыскания. Эта инициатива коснется организаций, которые работают в нескольких регионах РФ.

— Проблема в том, что эта новелла может поспособствовать прекращению деятельности взыскания в целом, а также привести к банкротству самого взыскателя, — допускает Уткин.

В Минфине на запросы «Известий» не ответили.

Робот без запроса

Данный законопроект обоснован и соответствует запросам практики, но в то же время отдельные его положения, конечно, нуждаются в уточнении и дополнении , объясняют в «АктивБизнесКонсалте» (АБК).

— Считаем необходимым скорректировать не только определение автоматизированного интеллектуального агента в части того, что робот-оператор может передавать как голосовую, так и текстовую информацию, но и предъявляемые императивные требования к его представлению в начале разговора, — говорит директор по правовым вопросам и GR АБК Евгений Уткин. — Международный опыт использования роботов, в основе которых лежит AI, показывает, что более эффективными коммуникациями с роботом являются те, в которых он не представляется собеседнику без его запроса. При этом робот переводит клиента на оператора по первому же его требованию.

В ином случае, полагают в «АктивБизнесКонсалте», применение таких современных способов коммуникаций не будет соответствовать заданному курсу на цифровизацию.

Профессиональное сообщество поддерживает принятие законопроекта в первом чтении и рассчитывает на уточнение определений и понятий перед вторым чтением, говорит председатель совета Национальной ассоциации участников микрофинансовых организаций (НАУМИР) Эльман Мехтиев.

— Например, так и не решена проблема правильного описания информирования должников с помощью текстовых сообщений, направляемых с заранее выкупленного имени. Закон так и остается требующим указывать вначале именно номер, с которого отправлено сообщение. Так и хочется спросить: а через компьютер СМС отправить нельзя? — интересуется эксперт.

Мехтиев согласен с Уткиным и отмечает, что «данные разработчиков роботов показывают, что 92% должников отказываются от продолжения беседы при этом сразу же».

Директор СРО «МиР» Елена Стратьева полагает, что «при взаимодействии с должниками уже давно ведется запись разговоров, фиксируются и хранятся любые сообщения и прекращается общение по возврату займа на срок предоставления им кредитных каникул».

— А значит, никаких существенных изменений во взаимоотношения заемщика и финансовой организации данный закон не привнесет, — резюмировала Елена Стратьева.

Законопроект будут рассматривать в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 6 декабря.