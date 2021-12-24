Обмен уступки: продажи долгов коллекторам в секторе МФО сократились вдвое

Продажи долгов в секторе МФО в этом году по сравнению с предыдущим сократились более чем в два раза, до 40 млрд рублей, сообщили «Известиям» в СРО НАПКА . Причины такого снижения — рекордное число проданных в 2020-м долгов с максимальным сроком просрочки и более ранняя их передача коллекторам в нынешнем году, а также ужесточение условий выдачи займов, отметили представители коллекторских агентств. Игроки рынка подтвердили тенденцию и отметили увеличение стоимости долгов при продаже коллекторам. По данным ЦБ, доля просроченной задолженности по рынку МФО составляет порядка 29,5% .

Ранние долги

Сокращение продаж просроченных долгов коллекторам более чем вдвое в 2021 году объясняется высокой базой 2020-го: на него пришелся пик цессии , пояснил «Известиям» директор СРО НАПКА Борис Воронин: новая задолженность еще просто не успела сформироваться. По данным НАПКА, объем рынка цессии в 2021-м сократился с 90 млрд до 40 млрд рублей. В ассоциации ожидают, что в 2022 году показатель сохранится на уровне нынешнего . В целом продавать задолженность по-прежнему выгодно, поскольку на портфель таких долгов необходимо создавать резервы и МФО проще избавиться от него, подчеркнул Борис Воронин.

Обмен уступки_2 Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В прошлом году МФО передали коллекторам максимально накопленные объемы долгов с большими сроками просрочки, сейчас же компании стали избавляться от проблемных займов гораздо раньше . В 2021-м микрофинансовые организации также ужесточили условия выдачи ссуд, а стоимость портфелей значительно увеличилась, рассказал генеральный директор коллекторского агентства «Столичное АВД» Давид Цацуа. По его мнению, рынок цессии сохранится на текущем уровне и в 2022 году, так как МФО продолжат продавать долги быстрее, из-за чего общая сумма просрочки не будет успевать сильно вырасти.

В 2021-м также уменьшилась средняя сумма продаваемого долга: она составила 30 тыс. рублей по сравнению с 37 тыс. годом ранее . Это связано с ужесточением требований регулятора на рынке и с тем, что многие игроки стали продавать более раннюю просроченную задолженность, объяснил управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Он считает, что в 2022 году низкий объем продажи долгов сохранится, однако также на рынок цессии повлияет улучшение качества заемщиков. Пересмотр модели оценки кредитных рисков в прошлом году помог улучшить портрет среднестатистического клиента.

В следующем году МФО продолжат корректировать требования к заемщикам из-за сохраняющихся условий неопределенности и запускать краткосрочные смягчения. В эти периоды может произойти рост объемов и доли просроченной задолженности с последующим «откатом», считает председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

Доля просроченной задолженности по рынку МФО на 30 сентября этого года составила порядка 29,5% — лишь немногим больше, чем в 2020-м, отметили в пресс-службе Банка России . Там не подтвердили тенденцию снижения объема продаваемых долгов по итогам девяти месяцев, однако отметили, что этот процесс в течение года неравномерен.

Выгода продаж

В 2021 году микрокредитные организации впервые за несколько лет уменьшили продажу проблемных долгов на 60% , сообщил председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов. По его мнению, компании поняли, что смогут заработать в три-четыре раза больше при самостоятельной работе с просрочкой, чем при ее продаже . При этом с начала пандемии из-за снижения предложения при стабильном спросе стоимость долгов выросла на 15–20%. Начали появляться сделки с ценой в 35–40% от основного долга, и их число растет.

Цена просроченных долгов увеличилась за счет улучшения качества портфеля , рассказал финансовый директор онлайн-платформы Webbankir Илья Соловий. Он отметил: по сравнению с началом 2020-го ставки для продажи выросли в несколько раз и сейчас превышают 20% от размера общей задолженности . За счет этого компания стала продавать проблемные займы коллекторам сразу по истечении 150 дней с момента просрочки.

Объем продаж долгов на рынке будет снижаться и в 2022 году, а спрос на портфели как минимум в среднесрочной перспективе останется стабильным , поэтому сохранятся высокие цены, ожидают в аналитическом центре группы «Финбридж». В следующем году компания может предложить на рынок долги в объеме нескольких сотен миллионов. Из-за вступления в силу ограничений по максимальному начислению процентов на заем участникам придется увеличить объемы кредитования, чтобы сохранить доходность бизнеса. А за счет роста стоит ожидать и повышения портфеля просрочки.

Обмен уступки_1 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В 2021 году кредитные портфели значительно увеличились и у банков, и у МФО, поэтому объем продаж просроченных долгов в цессию по всему финансовому рынку будет нарастать в 2022-м, считает заместитель гендиректора по рискам и бизнес-анализу МФК «МигКредит» Артем Быков.

На фоне финансового кризиса и пандемии количество заемщиков МФО постепенно растет — сейчас каждый шестой работающий россиянин либо имеет действующую задолженность, либо недавно обращался к микрофинансовым организациям , сообщил ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. Он отметил, что платежеспособность населения снижается, продуктовая инфляция достигает двузначных цифр, поэтому после отказов банков граждане идут в МФО. Эксперт ожидает, что в 2022 году число клиентов МФО будет расти, как и продажи долгов коллекторам, так как жизнь становится дороже .

Сокращение рынка цессии в уходящем году связано с регуляторным ограничением круга компаний, которым разрешено уступать права по микрозаймам, появлением у клиента права запретить передачу его долга на этапе формирования заявки и с развитием на базе МФО собственных служб взыскания, отметил старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Игорь Алексеев.