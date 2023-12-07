Путин заявил о стабильной работе банков РФ на фоне санкций

Российские банки работают стабильно и устойчиво, несмотря на санкции. Об этом 7 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!»

«Российские банки, несмотря на то что большинство из них оказались под санкциями, работают стабильно и устойчиво, обладают солидным запасом прочности и наращивают кредитование реального сектора. Я постоянно общаюсь и с представителями крупных компаний, и средних, и с представителями финансового сектора — все всегда друг другом недовольны. Это всегда. Думаю, что везде. Но цифры говорят о том, что решения принимаются», — сказал глава государства.

Путин указал, что, несмотря на мнения экспертов о том, что российский банковский сектор перестанет развиваться из-за санкций, он повысил свою эффективность и вышел на рекордные объемы как корпоративного, так и ипотечного кредитования.

Кроме того, российский лидер отметил, что Центробанк и правительство РФ проводят дискуссии между собой и ищут решения, чтобы ипотечный рынок не перегревался.

«Мы знаем негативный опыт отдельных стран, где рынок ипотечного кредитования был, мягко говоря, ничем, реальными деньгами не обеспечен. Знаем, к чему это привело. Мы стараемся учитывать весь опыт, в том числе и негативный, чтобы ничего подобного в нашей экономике не происходило», — добавил Путин.

Президент подчеркнул, что в целом финансовая система страны находится в здоровом состоянии.

«Напомню, что в начале года некоторые эксперты ожидали, что Россия столкнется с бюджетным дефицитом в 3 и даже 5% ВВП. Ну, кстати говоря, и это не было бы какой-то катастрофой и большой проблемой бы не было с учетом низкого уровня нашего долга, но тем не менее этого не случилось», — добавил российский лидер.

До этого, 5 декабря, немецкое издание Der Spiegel написало, что Россия демонстрирует продолжительный экономический рост, преодолевая оказываемое давление стран Запада. Помимо этого журнал также подчеркнул, что, учитывая продолжающееся санкционное давление стран Запада, России удалось закрепить за собой статус глобальной державы.

26 ноября депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Маркус Бакхейт заявил, что антироссийские санкции оказались малоэффективными и создали проблемы для немецкой экономики.

До этого, 16 ноября, издание Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям. В издании указали на ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

Еще в сентябре Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.