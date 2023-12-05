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Немецкие СМИ оценили устойчивость экономики России в условиях санкций

Der Spiegel: российская экономика продолжает расти даже в условиях санкций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия демонстрирует продолжительный экономический рост, преодолевая оказываемое давление стран Запада. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

«Экономическая политика [РФ] в краткосрочной и, судя по всему, среднесрочной перспективе приведет к росту, который в дальнейшем сможет пойти на руку россиянам <…> У российской строительной отрасли даже получается ставить рекорды», — отмечается в материале.

Помимо этого, журнал также подчеркнул, что, учитывая продолжающееся санкционное давление стран Запада, России удалось закрепить за собой статус «глобальной державы».

Успешное выздоровление: экономика России восстановилась до уровня 2022 года
Запад признал бесполезность антироссийских санкций

26 ноября депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Маркус Бакхейт заявил, что антироссийские санкции оказались малоэффективными и создали проблемы для немецкой экономики.

Ранее, 25 ноября, издание Bloomberg сообщило, что некоторые страны — члены Евросоюза выступили за смягчение инициатив Брюсселя по санкциям в отношении РФ.

23 ноября издание Responsible Statecraft заявило, что Западу требуется отменить введенные ограничения, чтобы достичь мира в украинском конфликте.

8 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС из-за санкций против РФ потерял минимум €250 млрд. Он также указал, что количество секционных ограничений в отношении России беспрецедентно — уже более 17 тыс., а сами санкции нацелены на гражданское население.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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