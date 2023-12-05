Немецкие СМИ оценили устойчивость экономики России в условиях санкций
Россия демонстрирует продолжительный экономический рост, преодолевая оказываемое давление стран Запада. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.
«Экономическая политика [РФ] в краткосрочной и, судя по всему, среднесрочной перспективе приведет к росту, который в дальнейшем сможет пойти на руку россиянам <…> У российской строительной отрасли даже получается ставить рекорды», — отмечается в материале.
Помимо этого, журнал также подчеркнул, что, учитывая продолжающееся санкционное давление стран Запада, России удалось закрепить за собой статус «глобальной державы».
26 ноября депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Маркус Бакхейт заявил, что антироссийские санкции оказались малоэффективными и создали проблемы для немецкой экономики.
Ранее, 25 ноября, издание Bloomberg сообщило, что некоторые страны — члены Евросоюза выступили за смягчение инициатив Брюсселя по санкциям в отношении РФ.
23 ноября издание Responsible Statecraft заявило, что Западу требуется отменить введенные ограничения, чтобы достичь мира в украинском конфликте.
8 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС из-за санкций против РФ потерял минимум €250 млрд. Он также указал, что количество секционных ограничений в отношении России беспрецедентно — уже более 17 тыс., а сами санкции нацелены на гражданское население.
Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.