Антироссийские санкции оказались малоэффективными и создали проблемы для немецкой экономики. Об этом 26 ноября заявил депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Маркус Бакхейт.

«Мы видим, что российская экономика в настоящее время растет, а немецкая — сокращается. Важную роль в этой ситуации играет решение Германии отказаться от российского газа», — сказал он в интервью эстонскому порталу ERR.

При этом Бакхейт отметил, что от санкций выигрывают Индия, Китай и другие страны, а импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США вреден не только для окружающей среды, но и для немецкой экономики.

Он также подчеркнул, что не считает решение правительства ФРГ поставлять оружие Украине хорошим, добавив, что его партия выступает против этого решения правительства.

По данным ERR, «Альтернатива для Германии» остается на втором месте в таблице популярности немецких политических партии с июня этого года. На последних парламентских выборах AfD получила 12% голосов и 83 из 736 мест в Бундестаге. Согласно опросам, в настоящее время ее поддержка превышает 20%.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Известиям», что в антироссийской медиаповестке происходят изменения. В тот день иноагент Евгений Чичваркин заявил, что антироссийские санкции провалились, так как экономика России успешно приспособилась к ним, а Запад сделал всё, чтобы доказать правоту президента РФ Владимира Путина.

Также 25 ноября издание Bloomberg сообщило, что некоторые страны — члены Евросоюза выступили за смягчение инициатив Брюсселя по санкциям в отношении РФ. Накануне издание Responsible Statecraft заявило, что Западу требуется отменить введенные ограничения, чтобы достичь мира в украинском конфликте.

Ранее, 8 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС из-за санкций против РФ потерял минимум €250 млрд. Он также указал, что количество секционных ограничений в отношении России беспрецедентно — уже более 17 тыс., а сами санкции нацелены на гражданское население.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.