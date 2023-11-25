Bloomberg узнало о предложениях в ЕС смягчить будущие антироссийские санкции

Некоторые страны — члены Евросоюза выступили за смягчение инициатив Брюсселя по санкциям в отношении РФ. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Группа государств-членов [Евросоюза] настаивает на смягчении предложений ЕС, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны», — указано в материале.

По данным агентства, исполнительный орган блока предложил запретить импортерам перепродавать так называемые высокоприоритетные товары России. Кроме того, компаниям было предложено вносить на целевой депозитный счет конкретную сумму, минимум половину из которой переведут в целевой фонд Украины в случае нарушения санкций фирмой.

Реагируя на эти предложения, дипломаты выразили сомнения в их законности и целесообразности запроса таких положений от импортеров. По их мнению, дополнительные требования могут сделать европейские компании менее конкурентоспособными.

Западные страны не впервые предлагают ослабить санкции в отношении России. Так, ранее, 24 ноября, СМИ сообщали, что Западу требуется отменить введенные ограничения, чтобы достичь мира в украинском конфликте. Также отмечалось, что веденные против РФ ограничительные меры так и не смогли остановить рост внешней торговли страны.

В середине ноября Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям. В издании указали на ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.