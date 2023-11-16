Bloomberg сообщило об адаптации российской экономики к санкциям

Ключевые отрасли российской экономики адаптируются, а в некоторых случаях полностью восстанавливаются после беспрецедентных международных санкций, введенных Западом после начала конфликта на Украине. Об этом 16 ноября сообщило издание Bloomberg.

«Экономический рост России и растущий потребительский спрос <...> позволили таким разным предприятиям, как банки, производители автомобилей и авиакомпании, найти способы выжить и, в некоторых случаях, процветать <...>», — говорится в публикации.

В издании отметили, что годовой рост экономики России ускорился с 4,9% до 5,5% в третьем квартале этого года и значительно превзошел ожидания всех экономистов, опрошенных Bloomberg.

«Результат — самые быстрые темпы роста за более чем десятилетие, не считая всплеска, когда Россия вышла из карантина из-за COVID», — подчеркнули в материале.

Так, банковский сектор РФ представляет из себя яркий пример того, как экономика страны перенесла удар санкций. Прибыль банков может составить более 3 трлн рублей ($33 млрд) в 2023 году, сообщает издание со ссылкой на слова управляющего директора рейтингового агентства AKPA Валерия Пивеня.

Кроме того, в материале Bloomberg подчеркивается, что российская экономика почти восстановилась до докризисного уровня, практически нивелировав весь удар санкций.

«Российский бизнес умеет применять весьма нестандартные решения», — приводит издание слова экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова.

Помимо этого к докризисному уровню вернулись и авиаперевозки. Увеличение количества внутренних рейсов произошло благодаря государственной поддержке, сообщило Bloomberg со ссылкой на ответ Минтранса РФ.

За первые девять месяцев 2023 года увеличился и пассажиропоток, рост составил 30% по сравнению с прошлым годом. Россия имеет воздушное сообщение с 37 странами мира, а сами услуги оказывают 59 иностранных перевозчиков, добавили в агентстве.

Днем ранее премьер-министр РФ Сергей Мишустин заявил, что транспортная отрасль в России динамично движется вперед, несмотря на введенные западными странами санкции, и обеспечивает регулярные поставки экспортной продукции за рубеж. Также он уточнил, что с начала года в России построено и реконструировано около 650 км федеральных и региональных трасс, что почти в три раза больше, чем в прошлом году.

В тот же день Еврокомиссия (ЕК) резко улучшила свой прогноз динамики роста экономики России в 2023 году. По их данным, реальный ВВП страны в этом году вырастет на 2%, хотя ранее в Европе прогнозировали его падение. Эксперты Еврокомиссии подчеркнули, что правительство РФ доказало свою способность бороться с дефицитом доходов за счет ряда налогов, а рост цен на нефть увеличит налоговые поступления в казну, что поможет сократить дефицит бюджета до 2% ВВП.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.