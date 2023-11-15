Мишустин заявил о развитии транспортной отрасли в РФ вопреки санкциям

Транспортная отрасль в России динамично движется вперед, несмотря на введенные западными странами санкции, и обеспечивает регулярные поставки экспортной продукции за рубеж. Об этом 15 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в выступлении на пленарной сессии форума «Транспорт России».

«Несмотря на санкционные вызовы, отрасль динамично движется вперед. Обеспечивая надежное снабжение промышленного сектора, бизнеса и граждан всеми необходимыми товарами и услугами. Как и стабильные поставки за рубеж экспортной продукции отечественных компаний», — сказал он.

Как подчеркнул глава правительства, в условиях формирования нового многополярного мира Россия смогла быстро перестроить внешнюю торговлю и развернуть грузовые потоки на Юг и Восток. В настоящее время важно завершить начатые преобразования. Для этого в течение ближайших лет на финансирование госпрограммы по развитию транспортной системы в федеральном бюджете страны предусмотрено выделение около 1,5 трлн рублей ежегодно.

Также он уточнил, что с начала года в России построено и реконструировано около 650 км федеральных и региональных трасс, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. А отремонтировано еще более 10 тыс. км.

Ранее, 6 февраля, глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал, что во втором полугодии 2022 года объем перевозок на сети Российских железных дорог (РЖД) на восток впервые превысил объем перевозок на запад. По данным главы транспортной компании, объем железнодорожных перевозок с дружественными странами в 2022 году вырос на 23%, а с недружественными, напротив, снизился на 40%. Также Белозеров добавил, что в декабре текущего года РЖД планируют запустить в работу новый порт Лавна в Мурманской области.

В декабре 2022 года эксперт по логистике Марк Вешняков в комментарии «Известиям» отмечал, что в 2022 году рынок логистических услуг подстраивался под новые условия: поставщики пересмотрели многие аспекты своей работы и изменили маршруты доставки. Так, хабом для грузоперевозок стала Турция. В поставках из-за рубежа в Россию также участвуют Киргизия, Казахстан и Иран. В 2023 году эти государства продолжат активно помогать России с перевозкой товаров, в том числе в рамках параллельного импорта, спрогнозировал Вешняков.

В июле 2023 года пресс-служба Минтранса России отмечала, что более 120 млрд рублей по программе казначейских кредитов поступят в российские регионы на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорожной инфраструктуры.