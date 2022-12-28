С Запада через Восток

В 2022 году рынок логистических услуг подстраивался под новые условия. Многие привычные маршруты грузоперевозок из-за рубежа в РФ пришлось забыть, возникали проблемы с оплатой поставок из Европы. Из России ушли такие крупные игроки, как TNT, FedEx, UPS, MSC, Maersk и другие. И это только малая часть сложностей, с которыми пришлось столкнуться логистам.

Конечно, к концу года ситуация начала исправляться: поставщики пересмотрели многие аспекты своей работы, изменили маршруты доставки.

Настоящим хабом для грузоперевозок в этом году стала Турция. В поставках из-за рубежа в Россию сейчас также помогает Киргизия, которая активно включилась во внешнеэкономическую деятельность с европейскими странами. Частично проблему с перевозками из ЕС помог решить Казахстан. Интересно, что в игру вступил и Иран. Таким образом, количество способов отправки товаров в РФ увеличивается, большинство из них проходит через восточные страны.

В 2023 году эти государства продолжат активно помогать России с перевозкой товаров, в том числе в рамках параллельного импорта, который будет набирать обороты. Скорее всего, намного увеличатся потоки грузов через Иран и Турцию, готовые активнее вести дела с РФ.

Также продолжится и рост товарооборота России и ОАЭ. Он быстро развивается из-за наращивания Арабскими Эмиратами поставок в РФ автомобилей зарубежных брендов по параллельному импорту. К логистическим компаниям всё чаще обращаются с просьбами помочь завезти через ОАЭ новые модели Land Rover, Toyota, Nissan, Kia. Реже — немецкие машины.

Проблему приостановки крупными зарубежными перевозчиками своей деятельности в РФ также удалось решить. Их работу стали выполнять не такие большие, менее известные компании, в числе которых много китайских организаций. Они тоже продолжат активно помогать в грузоперевозках в 2023 году.

Китай постепенно, но уверенно становится основным торговым партнером России. Он не только увеличивает поставки собственной продукции, но и транспортирует грузы из других стран в виду невозможности отправить их напрямую. Вероятно, в следующем году взаимодействие в этом направлении будет только наращиваться. В частности, многие известные зарубежные перевозчики, которые ушли из России, продолжат доставлять товары в КНР, где контейнеры будут перетариваться и идти в нашу страну.

В следующем году в РФ планируется делать упор на производственную экономику, то есть на изготовление отечественной продукции для внутреннего рынка и для экспорта. Но на фабриках, заводах может быть недостаточно техники, производственных станков для выпуска новых товаров. Такое оборудование чаще поставляется из-за рубежа. Поэтому рискну предположить, что в 2023-м существенно вырастут объемы ввоза подобных грузов в Россию. Такие поставки могут идти, в частности, из Китая и Турции.

Причем оплачивать их мы, возможно, будем уже криптовалютой. Если такой способ расчета за импортируемую продукцию легализуют, как обещают в Госдуме. Это поможет упростить сделки с иностранными контрагентами в нынешних реалиях, решит множество проблем, ведь сейчас все еще очень мало российских банков имеет право проводить расчет в американской и европейской валютах — в отношении многих кредитных организаций вводят санкции.

Чтобы операции с цифровыми деньгами проходили без проблем и законно, нужно разработать механизм оплаты. Сейчас при доставке какой-либо продукции в Россию средства за их перевозку уходят с банковского счета, затем оформляется таможенная декларация, и таможня передает в налоговую информацию о перемещенном грузе. Для расчетов в криптовалюте такой механизм не подойдет, поскольку обращение цифровых активов не связано с банковским движением средств. Поэтому в России сначала должен появиться некий регулятор, который смог бы подтверждать осуществление платежей в цифровой валюте.

В целом тенденции на рынке логистики, которые возникли в 2022 году, в большинстве своем сохранятся и в следующем. Хотя предсказывать сейчас что-либо довольно трудно. Возможно, уже в середине следующего года все сделанные сегодня прогнозы будут казаться чем-то странным и неосуществимым.

Автор — коммерческий директор транспортно-логистической компании Asia Import Group

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