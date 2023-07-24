Более 120 млрд рублей получат регионы РФ на развитие дорожной инфраструктуры

Более 120 млрд рублей по программе казначейских кредитов поступят в российские регионы на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорожной инфраструктуры. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба Минтранса России.

По словам руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новиков, в программе казначейских кредитов на сумму 120,5 млрд рублей в текущем году примут участие 70 субъектов РФ. На сегодняшний день 40 регионов России получили кредиты на сумму 34,94 млрд рублей: 14 регионов из них уже получили полную сумму займа.

Например, благодаря проекту в Ивановской области в этом году заработает путепровод на дороге Иваново – Родники в районе местечка Горино, который стал частью нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Этот путепровод длиной 1,3 км ― самый крупный из строящихся в области — его протяженность вместе с подходами составит 1,3 км.

На прошлой неделе, 21 июля, стало известно, что в 2023 году в российских регионах к нормативному состоянию приведут более 6,2 тыс. объектов региональной и местной дорожной сети общей протяженностью 19 тыс. км. Сейчас фактическая доля укладки асфальтобетона и других типов покрытия в субъектах страны составляет 35%.

В некоторых регионах годовой план приведения дорог в «нормативное состояние» уже выполнен досрочно. Например, в Белгородской области, где уже пятый год подряд завершаются все работы раньше срока, в 2023 году к нормативам привели 82 объекта.