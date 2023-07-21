В России в 2023 году обновят более 6 тыс. км дорог

В 2023 году в российских регионах к нормативному состоянию приведут более 6,2 тыс. объектов региональной и местной дорожной сети общей протяженностью 19 тыс. км, сообщает 21 июля пресс-служба Минтранса России.

Сейчас фактическая доля укладки асфальтобетона и других типов покрытия в субъектах страны составляет 35%.

В некоторых регионах годовой план приведения дорог в «нормативное состояние» уже выполнен досрочно. Например, в Белгородской области, где уже пятый год подряд завершаются все работы раньше срока, в 2023 году к нормативам привели 82 объекта. Обновление дорожного покрытия, а именно укладка материалов, уже завершилось в Республике Ингушетия. Теперь на местных дорогах, которых участвовало в проекте 10 штук, осталось наладить инфраструктуру.

Тем временем в Пензенской области доля укладки верхних слоев дорожного полотна на 54 объектах к июлю 2023-го превысила 80%, а в Краснодарском крае на 120 участках региональных дорог уже уложено 74% от запланированного на 2023 год объема.

Ранее этим днем Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, согласно которым российские субъекты могут штрафовать автомобилистов и мотоциклистов за излишний шум, ведущий к «нарушению покоя граждан».

Документ гласит, что российские регионы вправе самостоятельно устанавливать штрафы за шумный транспорт: сумма санкции может варьироваться от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.