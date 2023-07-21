Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия выступила против создания фонда помощи Украине объемом €20 млрд
Экономика
Аналитик предрек положительный эффект для рубля на фоне повышения ключевой ставки
Мир
В США спрогнозировали волнения на Украине из-за недовольства в рядах ВСУ
Политика
Москва дала разъяснения Пекину в связи с ущербом генконсульству КНР в Одессе
Экономика
ЦБ сообщил о новом историческом минимуме безработицы в России
Политика
Медведев предложил ЕС умерить аппетит после заявлений Борреля о зерновой сделке
Авто
В России в 2023 году обновят более 6 тыс. км дорог
Мир
На юго-западе Польши упал разведывательный беспилотник США
Мир
МО Италии заявило о поставках 95% украинского зерна в Европу вместо стран Африки
Экономика
Банк России поднял ключевую ставку до 8,5%
Авто
Договоры ОСАГО можно будет заключать на срок от одного дня до года
Мир
Зеленский уволил посла Украины в Британии после критики в свой адрес
Мир
Путин назвал украинскую агрессию против Белоруссии агрессией против РФ

В России в 2023 году обновят более 6 тыс. км дорог

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2023 году в российских регионах к нормативному состоянию приведут более 6,2 тыс. объектов региональной и местной дорожной сети общей протяженностью 19 тыс. км, сообщает 21 июля пресс-служба Минтранса России.

Сейчас фактическая доля укладки асфальтобетона и других типов покрытия в субъектах страны составляет 35%.

В некоторых регионах годовой план приведения дорог в «нормативное состояние» уже выполнен досрочно. Например, в Белгородской области, где уже пятый год подряд завершаются все работы раньше срока, в 2023 году к нормативам привели 82 объекта. Обновление дорожного покрытия, а именно укладка материалов, уже завершилось в Республике Ингушетия. Теперь на местных дорогах, которых участвовало в проекте 10 штук, осталось наладить инфраструктуру.

Тем временем в Пензенской области доля укладки верхних слоев дорожного полотна на 54 объектах к июлю 2023-го превысила 80%, а в Краснодарском крае на 120 участках региональных дорог уже уложено 74% от запланированного на 2023 год объема.

Знай свое место: пользователей электросамокатов хотят приструнить
Могут ли запретить поездки на СИМ в городе

Ранее этим днем Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, согласно которым российские субъекты могут штрафовать автомобилистов и мотоциклистов за излишний шум, ведущий к «нарушению покоя граждан».

Документ гласит, что российские регионы вправе самостоятельно устанавливать штрафы за шумный транспорт: сумма санкции может варьироваться от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023