Еврокомиссия резко улучшила прогноз роста экономики России

Еврокомиссия (ЕК) резко улучшила свой прогноз динамики роста экономики России в 2023 году. По их данным, реальный ВВП страны в этом году вырастет на 2%, хотя ранее в Европе прогнозировали его падение. Об этом говорится в докладе ЕК, опубликованном 15 ноября.

«В целом, по прогнозам, реальный ВВП вырастет на 2% в 2023 году», — говорится в документе. Ранее ЕК прогнозировала на 2023 год снижение ВВП РФ на 0,9%.

По данным ЕК, рост экономики в ближайшие годы будет определяться внутренним спросом. Кроме того, в докладе подчеркивается, что показатель безработицы на уровне 3% сможет поддерживать рост заработной платы в стране.

Эксперты Еврокомиссии подчеркнули, что правительство РФ доказало свою способность бороться с дефицитом доходов за счет ряда налогов. Более того, рост цен на нефть увеличит налоговые поступления в казну, что поможет сократить дефицит бюджета до 2% ВВП, уточняется в докладе.

«<...>умеренный рост ВВП и консервативная налогово-бюджетная политика будут способствовать дальнейшему сокращению дефицита в 2025 году», — добавили в ЕК.

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка России приведет к снижению инфляции в ближайшие годы до 4% в 2025 году, подытожили в Еврокомиссии.

Также был улучшен прогноз роста ВВП РФ в 2024 году: теперь ЕК считает, что экономика вырастет на 1,6%, а не на 1,3%, как считалось ранее.

Ранее, в октябре, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в январе–сентябре 2023 года российский внутренний валовой продукт (ВВП) вырос почти на 3%, а в сентябре рост превысил 5%. По его словам, динамика роста ВВП стала возможной благодаря реализации правительством поручений президента РФ, а также работе по решению оперативных и стратегических задач.

В сентябре в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы президент РФ Владимир Путин сообщил, что этап восстановления российской экономики завершен. Он обратил внимание на то, что текущая экономическая ситуация устойчивая и сбалансированная.

Тогда же Мишустин рассказал, что показатели российского ВВП превысили 2%, что указывает на закрепление экономического роста России.