Мишустин заявил о росте ВВП России за девять месяцев 2023 года на 2,8%

В январе–сентябре 2023 года российский внутренний валовой продукт (ВВП) вырос почти на 3%, а в сентябре рост превысил 5%, заявил 31 октября премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам, говорится в сообщении на сайте российского правительства.

«По результатам девяти месяцев увеличение ВВП составило 2,8%, это предварительная оценка Минэкономразвития. Если брать отдельно сентябрь, то показатель был почти вдвое выше — более 5% в годовом выражении», — сказал председатель правительства.

По словам Мишустина, динамика роста ВВП стала возможной благодаря реализации правительством поручений президента РФ, а также работе по решению оперативных и стратегических задач. Он отметил, что к середине года экономика РФ восстановилась до докризисного уровня, небольшой спад отмечается в нефтегазовом секторе.

Локомотивом в росте ВВП стала обрабатывающая промышленность, где рост составил 7%.

«Основную поддержку уже пятый месяц подряд оказывает машиностроение с темпом свыше 22%. Вместе с химическим и металлургическим эти три комплекса дают почти 90% расширения выпуска обрабатывающих производств», — подчеркнул Мишустин.

В сентябре в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы президент РФ Владимир Путин сообщил, что этап восстановления российской экономики завершен. Он обратил внимание на то, что текущая экономическая ситуация устойчивая и сбалансированная.

Тогда же Мишустин рассказал, что показатели российского ВВП превысили 2%, что указывает на закрепление экономического роста России.