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В США призвали отменить санкции против России для мира на Украине

RS: Западу придется отменить санкции, чтобы Россия согласилась на мир
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Страны Запада должны будут отменить введенные против России санкции, чтобы достичь мира в украинском конфликте. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщило издание Responsible Statecraft.

«Они [антироссийские санкции] явились самым ярким примером неудачи санкционной политики», — говорится в статье.

Отмечается, что введенные против РФ ограничительные меры так и не смогли остановить рост внешней торговли страны.

Как подчеркивается в статье, утверждения стран Запада по поводу разрушения российской экономики необходимы лишь для создания иллюзии эффективности санкций, чтобы хоть в какой-то степени оправдать продолжающееся ухудшение благосостояния своих граждан.

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Ранее, 19 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что из-за введенных беспрецедентных западных санкций существовала угроза обвала экономики России, в связи с чем пришлось мобилизовать все ресурсы для того, чтобы это предотвратить. Он также отметил, что у российской экономики есть большой потенциал, который в период максимальной мобилизации позволяет справляться с любыми ударами.

15 ноября агентство Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям, притом в ряде случаев отрасли восстанавливаются полностью. Помимо этого, в издании отметили ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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