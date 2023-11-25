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Захарова прокомментировала слова Чичваркина о победе России
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Захарова заявила о концептуальном изменении в антироссийской медиаповестке

Захарова заявила, что покинувшие РФ граждане обескуражены реалиями жизни
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В антироссийской медиаповестке происходят изменения, заявила 25 ноября «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом) о провале санкций против России.

«Это не вопрос какого-то отдельного деятеля, это вопрос общего концептуального изменения в медиаповестке антироссийской», — сказала она.

По ее словам, обещания, что Россию победят и ее никогда больше не будет, не сбылись.

«Они во многом просто обескуражены тем, что произошло. Они не готовы принять собственные ошибки, преступные ошибки. Ну вот понимаете, что такое слово «обескуражены» — это часть, связанная с куражом. Был кураж, было беснование, а сейчас от этого остался только пшик и недоумение», — отметила дипломат.

Захарова указала на то, что была намеренно создаваемая информационная кампания, в центре которой стояла идея, что «Россию можно победить, отменить, переиначить, переименовать, построить «анти-Россию».

«Но кампания была искусственная, идея была изначально не то чтобы обреченная на неуспех или поражение, она вообще была нереалистичная», — подчеркнула она.

Представитель российского МИДа обратила внимание на то, что сейчас постепенно доходит, а также будет и дальше распространяться «обескураженная реакция на реалии».

«Ну и потом, многие с этой реальностью столкнулись, оторвавшись от соцсетей и ТВ. Они просто выходят на улицу своих новых городов или столиц <...> видят, какой удар нанесли своим экономикам. Вот этот кураж, он, как свеженанесенная краска, попавшая под струю свежей воды, сходит», — заключила Захарова.

Успешное выздоровление: экономика России восстановилась до уровня 2022 года
Запад признал бесполезность антироссийских санкций

Ранее в этот день иноагент Евгений Чичваркин заявил, что антироссийские санкции провалились, так как экономика России успешно приспособилась к ним, а Запад сделал всё, чтобы доказать правоту президента РФ Владимира Путина.

Между тем в середине ноября Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям. В издании указали на ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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