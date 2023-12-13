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Лавров указал на провальный «санкционный блицкриг» Запада против экономики РФ

Лавров: санкционный блицкриг Запада против экономики РФ провалился
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. Об этом 13 декабря заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«Нашим недоброжелателям нелегко осознавать, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась. Поэтому те, кто развязал против нас гибридную войну, не признают своих ошибок, пытаются задействовать всë новые и новые нелегитимные инструменты, для того, чтобы истощать Россию», — отметил глава МИД РФ.

Лавров также добавил, что на Западе всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

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Накануне, 12 декабря, США и Канада вновь расширили антироссийские санкционные списки. Так, под ограничения Канады попали 30 граждан России. В санкционный список США, в свою очередь, были добавлены 23 физлица из России, Китая, Пакистана, Южной Кореи и Турции.

До этого, 8 декабря, агентство Reuters признало, что успех России в преодолении и обходе западных ограничений стимулировал экономику страны, несмотря на нехватку рабочих кадров, инфляцию и высокую процентную ставку. Отмечалось, что ориентированная на экспорт российская экономика объемом $2,2 трлн пережила волну санкций лучше, чем ожидали Москва и Запад, несмотря на попытки противников спецоперации наказать и изолировать РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 7 декабря подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво. До этого, в сентябре, Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. По его словам, Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

5 декабря немецкий журнал Der Spiegel также написал, что Россия демонстрирует продолжительный экономический рост, преодолевая оказываемое давление стран Запада. Помимо этого издание подчеркнуло, что, учитывая продолжающееся санкционное давление стран Запада, России удалось закрепить за собой статус глобальной державы.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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