США и Канада расширили антироссийские санкции

США и Канада во вторник, 12 декабря, расширили антироссийские санкционные списки. Об этом соответственно сообщается на портале американского минфина и сайте канадского правительства.

Так, под санкции Канады подпали 30 граждан России. В санкционный список США, в свою очередь, были добавлены 23 физлица из России, Китая, Пакистана, Республики Корея и Турции.

Кроме того, под американские рестрикции попало более 200 предприятий из России, Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивских островов, их сферы деятельности затрагивают промышленный, финансовый, горнодобывающий и девелоперский сектора, а также сферу СМИ.

До этого, 8 декабря, агентство Reuters признало, что Россия успешно преодолевает западные ограничения. Подчеркивалось, что ее экономика объемом $2,2 трлн пережила давление санкций лучше, чем ожидал Запад, несмотря на попытки изоляции РФ.

7 декабря президент Владимир Путин отметил, что, несмотря на изоляционную политику Запада, российские банки работают стабильно и устойчиво.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.