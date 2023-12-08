Reuters признало успех экономики России и провал западных санкций

Успех России в преодолении и обходе западных ограничений стимулирвоал экономику страны, несмотря на нехватку рабочих кадров, инфляцию и высокую процентную ставку. Об этом в пятницу, 8 декабря сообщает Reuters.

Ориентированная на экспорт российская экономика объемом $2,2 трлн пережила волну санкций лучше, чем ожидали Москва и Запад, несмотря на попытки противников спецоперации наказать и изолировать Россию, сообщает агентство.

«Важно отметить, что Запад не смог эффективно ограничить нефтяные доходы России. РФ перенаправила экспорт в такие страны, как Китай и Индия, и использовала непрозрачное владение так называемыми теневым флотом, чтобы обойти установленный Западом потолок цен на нефть.», — заявляет Reuters.

Уточняется, что в ноябре доходы от энергоносителей принесли в бюджет России 961,7 млрд рублей по сравнению с 425,5 млрд рублей в январе.

Агентство также признало, что, несмотря на рост инфляции в 2022 году до двухзначных чисел, Москве в конечном итоге удалось с ней справиться и снизить ее до приемлемого уровня, хотя он пока и остается немного выше целевого значения Центробанка в 4%.

1 ноября в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в стране в целом развивается стабильно. При этом, по его словам, более высокими темпами растут обрабатывающие индустрии, отрасли реального сектора экономики, не связанные с добычей природных ресурсов.

В сентябре в ходе совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы российский лидер сообщил, что этап восстановления российской экономики завершен. Он обратил внимание на то, что текущая экономическая ситуация устойчивая и сбалансированная.