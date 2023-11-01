Путин заявил о стабильном развитии экономической ситуации в РФ
Президент РФ Владимир Путин 1 ноября заявил, что экономическая ситуация в стране в целом развивается стабильно.
«За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе, в августе и сентябре он прибавил по 5,2%», — отметил глава государства.
При этом, с его слов, более высокими темпами растут обрабатывающие индустрии, отрасли реального сектора экономики, не связанные с добычей природных ресурсов.
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