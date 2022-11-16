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«Мировая экономика может оказаться в большой рецессии»

Министр финансов Антон Силуанов — о вреде санкций для тех, кто их ввел, а также о нарушении принципов рыночной экономики
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Санкции западных государств в отношении России обернулись против них же, заявил в интервью «Известиям» в кулуарах саммита G20 на Бали министр финансов Антон Силуанов. По его словам, урожай в этих странах в следующем году может оказаться под угрозой из-за того, что рестрикции мешают поставкам российских удобрений. Без снятия ограничений мировая экономика способна погрузиться в рецессию, подчеркнул Антон Силуанов. Кроме того, он указал: вводя подобные меры, страны Запада сами же нарушают принципы рыночной экономики, хотя упорно пытаются обвинить Россию в том, что она нерыночная страна.

«Если ты говоришь о приверженности рыночным принципам, то сам их и соблюдай»

— Многие ли участники саммита G20, с которыми вам приходилось общаться, понимают, что проблемы, которые обсуждаются — продовольственная безопасность, энергетические, экономические, — все это следствие западных действий, санкций против России?

— Я думаю, что страны, которые обвиняют Россию, на самом деле понимают, что все проблемы мировой экономики сегодня в тех санкциях, которые ими же были введены: в торговле, в вопросах ограничений для каждой отдельной компании. На саммите много говорили о том, что необходимо обеспечить доступ удобрений, особенно в тех странах, которые занимаются сельским хозяйством. А удобрения — это во многом экспортный товар России. Так вот сами понимают, что им не хватает удобрений, и урожаи следующего года могут оказаться под большим вопросом. Тем не менее не торопятся снимать санкции и ограничения, которые есть в отношении российских предпринимателей, компаний, в том числе тех, что производят удобрения.
Западные страны уже осознали, что ограничения, которые они вводили, пытаясь сделать хуже РФ, обернулись против них. Издержки несут вред непосредственно экономикам этих стран. А что Россия? Тепло свое, электроэнергия своя, газ свой, коммунальные услуги растут в меру инфляции, мы себя обеспечиваем в полном объеме.

Нужно, чтобы как можно быстрее все ограничения были сняты. Без этого мировая экономика может оказаться в большой рецессии. Растет инфляция, снижаются темпы экономического роста. Ограничения мешают более быстрой его динамике. Думаю, что все это осознают и в конченом счете придут к тому, что необходимо снимать санкции, которые были введены в отношении России.

Еще одно замечание: недавно ряд стран приняли решение, что РФ — это государство с нерыночной экономикой. Тем не менее страны с рыночной экономикой принимают нерыночные решения, ограничивая возможности торговли товарами, вводят ограничения на торговые отношения, возможность работы бизнеса. Ну какие это рыночные правила? Поэтому вопрос непосредственно к этим странам. Если ты говоришь о приверженности рыночным принципам, то сам их и соблюдай.

«Вводя санкции, страны Запада выстрелили себе в ногу»

— А если понимание этого будет приходить долго, и санкции станут ужесточать, к чему это приведет? Какие последствия это будет иметь для экономики западных стран?

— Мы говорили не раз: вводя санкции, страны Запада выстрелили себе в ногу. Чем быстрее они будут сняты, тем лучше будет для мировой экономики и тем лучше для стран, которые вводили эти санкции. Конечно, я думаю, что снятие ограничений будет благоприятно и для российских предпринимателей.

Как я уже сказал, многие страны пытаются записать Россию в государства, которые имеют нерыночный характер экономики. Эти же страны вводят ограничения в торговле, накладывают санкции на предприятия, которые не могут продавать свою продукцию по миру. А что совсем интересно — ограничивают цены на рыночные товары: пытаются установить потолок цен на нефть. О потолке цен на газ тоже шли обсуждения, но слава Богу поняли, что это невозможно. И таким образом, что происходит? Ограничивая цены на российскую нефть, они делают обратное для мировых цен на этот же продукт. Поскольку меньше предложения нефти на мировом рынке — Россия не будет поставлять по ценам, которые кто-то установил — соответственно, больше будут мировые цены.

Ни о каких принципах свободной торговли и рыночных отношениях речи идти не может, когда страны рассуждают о таких терминах. Это уму непостижимо. Тем, кто считает себя приверженцами рыночных принципов, надо подумать о решениях, которые они сами генерят и принимают. Насколько эти решения являются свидетельством того, что эти страны относятся к государствам с рыночной экономикой?

Справка «Известий»

Саммит G20 проходит на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава Минфина Антон Силуанов принимал участие в совместной встрече министров финансов и здравоохранения «Группы 20». Встреча была посвящена приоритетным результатам работы «Двадцатки» в рамках многосторонних усилий по созданию глобальной системы предотвращения, обеспечения готовности и реагирования на будущие пандемии.

Первостепенной задачей было наладить координацию между Минфинами и Минздравами стран G20, а также проработать создание нового механизма финансирования — в виде Фонда финансового посредничества при Всемирном банке (так называемый «Фонд пандемий»).

Антон Силуанов на встрече отметил необходимость предотвращения фрагментации глобальной системы здравоохранения, а также сохранения в ней центральной роли ВОЗ.

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