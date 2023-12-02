Вагончик тронется: немецкий автопроизводитель вводит режим экономии

Руководство немецкого концерна VW признало, что высокие издержки и низкая эффективность производства делают автомобили компании неконкурентоспособными. Автопроизводитель намерен резко сократить расходы, в том числе за счет увольнения части персонала. Помимо проблем в маркетинговой и производственной стратегиях нынешние трудности концерна связаны с уходом с российского рынка, а также с введением ЕС антироссийских санкций, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Дорого и неэффективно

Высокие затраты и низкая производительность делают автомобили VW неконкурентоспособными. Об этом заявил член совета директоров Volkswagen AG Томас Шефер , передает Reuters.

«Учитывая убытки многих из наших ранее существовавших структур, процессов и высокие затраты, мы больше неконкурентоспособны как бренд Volkswagen», — отметил топ-менеджер автопроизводителя на встрече с представителями профсоюзов компании, которая на днях прошла в штаб-квартире в Вольфсбурге. Он заявил, что разработанная концерном программа экономии, которая предусматривает сокращение издержек в общей сложности на €10 млрд, подразумевает в том числе и сокращение персонала.

Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt

Член правления Volkswagen AG по персоналу Гуннар Килиан уточнил, что в первую очередь сокращение кадров будет связано с заключением с работниками соглашений о частичном или досрочном выходе на пенсию. При этом основную часть запланированной экономии намечено достигнуть «за счет мер, отличных от сокращения персонала, а все детали будут определены к концу года», подчеркнул он.

«Мы должны наконец быть достаточно смелыми и честными, чтобы выбросить за борт то, что дублируется внутри компании или является просто балластом, который нам не нужен, для хороших результатов», — сказал Килиан.

Надо экономить

Трудности, которые в последнее время испытывает концерн VW, во многом связаны с определенными просчетами в маркетинговой и производственной стратегиях компании, считают эксперты. Например, попытка экспансии на китайский рынок электромобилей фактически провалилась — по продажам электрокаров и гибридов в КНР немецкая компания сильно уступает местным производителям. Определенные сложности у концерна есть и с автомобилями с традиционными ДВС, особенно в массовом сегменте.

— В последнее время основной доход концерну приносят его люксовые подразделения. Например, подконтрольный Volkswagen AG бренд Porsche сейчас является для него более прибыльным, чем сама марка VW, — рассказал «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он также отметил, что в этой ситуации решение об экономии вполне оправданно.

Российский след

Достаточно ощутимой причиной, вынудившей руководство немецкого автопроизводителя включить «режим экономии», эксперты называют уход с российского рынка. По оценкам главного редактора издания «За рулем» Максима Кадакова, в общей сложности VW инвестировал в нашу страну около €1,5 млрд. И, несмотря на то что инвестиции были растянуты во времени, эта сумма составляет примерно 15% от общего объема экономии, запланированного компанией, подчеркивает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Volkswagen очень внимательно относился к российскому рынку и строил в отношении нашей страны серьезные планы. В компании были созданы отдельные подразделения, которые занимались адаптацией моделей концерна к российскому рынку, их «русификацией», а также локализацией производства автомобилей в нашей стране, — отметил он в разговоре с «Известиями».

Для VW Россия была очень важным рынком, дававшим компании существенные показатели продаж, отметил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— В определенный момент по объему проданных машин концерна российский рынок занимал второе-третье место в Европе. Более того, в допандемийный период именно Россия была для компании самым прибыльным рынком среди стран Старого Света, — подчеркнул он.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году суммарные продажи концерна в нашей стране (марки VW, Skoda, Audi и «Volkswagen Коммерческие автомобили») составили почти 217 тыс. автомобилей (1,75 млн всех проданных легковых машин и LCV). В 2020 и 2021 годах продажи автомобилей концерна немного снизились — до 216 тыс. и 198 тыс. штук соответственно.

Убыток VW от ухода с нашего рынка и продажи российских активов, по данным немецких СМИ, составил около €400 млн. А прекращение работы в нашей стране компаний MAN и Scania в подконтрольном Volkswagen Group грузовом концерне Traton оценили в €550 млн.

Остались без газа

Свой вклад в непростое положение VW внесли и антироссийские санкции ЕС, в частности отказ от использования российского газа, отмечают эксперты . Из-за этого, по данным Bloomberg, Volkswagen в прошлом году рассматривал вопрос переноса производства машин из Германии в страны Юго-Западной и Северной Европы, которые расположены ближе к морским терминалам по перекачке сжиженного газа, а также в США.

При этом полноценный перенос производства — достаточно дорогостоящее мероприятие, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, расходы на это могут составлять миллионы евро.

Главный завод Volkswagen AG Фото: Global Look Press/Anke Waelischmiller/Sven Simon

— Перенос производства соплатформенной модели, которых у VW достаточно много, на новую площадку обойдется, конечно, дешевле. Если же речь идет о наладке выпуска совершенно новой модели, то в этом случае затраты могут быть сопоставимы со строительством самого автозавода, — подчеркнул он.

При этом вся модель развития европейского автопрома в целом и VW в частности была построена на использовании дешевого российского газа, уверен Сергей Бургазлиев. По его оценкам, до 70% потребностей автозаводов Старого Света покрывались за счет российских энергоносителей. Отказ ЕС от российского сырья привел к достаточно непростой ситуации в европейском автопроме и нынешнее положение концерна VW — яркий тому пример, отмечает он.

— Сам по себе уход VW с нашего рынка, а также вынужденный отказ от использования российского газа для компании некритичны, но вполне ощутимы, — полагает Сергей Бургазлиев.

Аналогичной точки зрения придерживается и Максим Кадаков. По его словам, эти причины стали дополнительными и достаточно заметными факторами, которые вкупе с другими проблемами и привели к ситуации, вынудившей руководство концерна принять программу экономии.