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Volkswagen продала российский автозавод без возможности обратного выкупа

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Немецкая компания Volkswagen продала автозавод в Калуге структуре «Авилона» без опциона на обратный выкуп, сообщает 31 мая «РИА Новости» со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Альберта Каримова.

19 мая немецкий автопроизводитель завершил продажу своих российских активов, включая завод в Калуге, структуре автодилера «Авилон» — ООО «Арт-Финанс». Volkswagen продал свою долю в представительстве компании ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе дочерние российские организации: ООО «Фольксваген Компоненты и Сервис», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование».

Таким образом, холдинг «Авилон» ― ООО «Арт-Финанс» приобрел автозавод Volkswagen в Калуге, инфраструктуру импортера, включая дистрибуцию и послепродажный бизнес, а также складскую деятельность и финансовые услуги.

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Напомним, представители Минпромторга заявили «Известиям» 19 мая, что министерство намерено оказать новому собственнику активов Volkswagen поддержку для скорейшего перезапуска производственной площадки в Калуге.

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