Минпромторг пообещал поддержать перезапуск бывшей площадки VW в Калуге

Минпромторг намерен оказать новому собственнику активов Volkswagen поддержку для скорейшего перезапуска производственной площадки в Калуге. Об этом в ведомстве заявили «Известиям» 19 мая.

«Концерн Volkswagen завершил передачу своей доли в ООО «Фольксваген Груп Рус» российскому инвестору. К новому собственнику перешли все доли участия в российских подразделениях концерна, также сохранены рабочие места всех задействованных сотрудников», — добавили в министерстве.

Ранее в этот день концерн сообщил о завершении продажи своих российских активов, включая завод в Калуге, структуре автодилера «Авилон» — ООО «Арт-Финанс», пишет «Газета.Ru». Таким образом, холдинг приобрел автозавод Volkswagen в Калуге, инфраструктуру импортера, включая дистрибуцию и послепродажный бизнес, а также складскую деятельность и финансовые услуги.

Концерн сообщил о рассмотрении продажи своих российских активов одной из компаний в стране еще 6 февраля.

Volkswagen приостановил производство в РФ в начале марта прошлого года. На калужском предприятии выпускались лифтбеки Volkswagen Polo, Skoda Rapid, а также кроссовер Volkswagen Tiguan.