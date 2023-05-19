Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия запретила въезд для 500 граждан США
Общество
Четверо пострадавших при взрыве в центре Луганска остаются в тяжелом состоянии
Мир
США ввели санкции против нескольких китайских компаний за связи с РФ
Происшествия
ВСУ выпустили по Донецку начиненную противотанковыми минами ракету
Общество
В Москве арестовали еще двух фигуранток дела о продаже младенца
Общество
Захару Прилепину успешно провели третью операцию
Спорт
Матыцин призвал допущенных до стартов россиян не бойкотировать турниры
Политика
Американист указал на выгоду для США от смены власти в Турции
Общество
Генпрокуратура РФ признала Greenpeace нежелательной организацией в России
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство кросс-седана Lada Vesta
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в развращении школьницы учителя
Происшествия
В подвале дома в центре Москвы найдены человеческие кости и череп
Экономика
Минпромторг пообещал поддержать перезапуск бывшей площадки VW в Калуге

Минпромторг пообещал поддержать перезапуск бывшей площадки VW в Калуге

Минпромторг окажет поддержку для скорейшего перезапуска бывшей площадки Volkswagen в Калуге
0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минпромторг намерен оказать новому собственнику активов Volkswagen поддержку для скорейшего перезапуска производственной площадки в Калуге. Об этом в ведомстве заявили «Известиям» 19 мая.

«Концерн Volkswagen завершил передачу своей доли в ООО «Фольксваген Груп Рус» российскому инвестору. К новому собственнику перешли все доли участия в российских подразделениях концерна, также сохранены рабочие места всех задействованных сотрудников», — добавили в министерстве.

Не обещал вернуться: в РФ возобновляются отгрузки деталей Mercedes
Сократятся ли сроки гарантийного ремонта автомобилей

Ранее в этот день концерн сообщил о завершении продажи своих российских активов, включая завод в Калуге, структуре автодилера «Авилон» — ООО «Арт-Финанс», пишет «Газета.Ru». Таким образом, холдинг приобрел автозавод Volkswagen в Калуге, инфраструктуру импортера, включая дистрибуцию и послепродажный бизнес, а также складскую деятельность и финансовые услуги.

Концерн сообщил о рассмотрении продажи своих российских активов одной из компаний в стране еще 6 февраля.

Volkswagen приостановил производство в РФ в начале марта прошлого года. На калужском предприятии выпускались лифтбеки Volkswagen Polo, Skoda Rapid, а также кроссовер Volkswagen Tiguan.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023