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Volkswagen завершил сделку по продаже российских активов, включая автозавод в Калуге

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Немецкий автоконцерн Volkswagen анонсировал завершение продажи российских активов. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя от 19 мая.

«Volkswagen Group завершила продажу своих долей в ООО «Фольксваген Груп Рус», включая дочерние компании (ООО «Фольксваген Компоненты и услуги», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование»), структуре российского дилера «Авилон» — ООО «Арт-Финанс», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что сделка была одобрена российскими властями. В нее были включены автозавод в Калуге, инфраструктура импортера — дистрибьюторский бизнес и послепродажное обслуживание, а также складская деятельность и финансовые услуги со всеми связанными с ней сотрудниками.

Генеральный директор Volkswagen Геррит Шпенглер поблагодарил сотрудников и деловых партнеров за поддержку во время работы автоконцерна в стране.

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25 апреля вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил об утверждении основных параметров сделки по продаже завода Volkswagen в России.

Концерн сообщил о рассмотрении продажи своих российских активов одной из отечественных компаний еще 6 февраля.

Volkswagen приостановил производство в России в начале марта прошлого года. На калужском предприятии выпускались лифтбеки Volkswagen Polo, Skoda Rapid, а также кроссовер Volkswagen Tiguan.

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