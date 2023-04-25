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Мантуров рассказал о продаже завода Volkswagen дилеру «Авилон»

Мантуров: основные параметры сделки по продаже завода Volkswagen дилеру «Авилон» утвердили
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Основные параметры сделки по продаже завода Volkswagen в России дилеру «Авилон» утвердили, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 25 апреля.

«Утверждены параметры сделки между «Авилоном» и Volkswagen. Дальше идет работа по индустриальным партнерам, с которыми «Авилон» будет организовывать производство», — рассказал он.

Также, по словам Мантурова, реализация продажи уже на стадии завершения.

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В начале февраля в Volkswagen заявили, что концерн рассматривает возможность продажи своих российских активов одной из отечественных компаний. В качестве основных претендентов на завод немецкого концерна в начале марта 2023 года называли «Авилон» и АФК «Система».

Позже, 7 апреля, ООО «Автомобильный завод ГАЗ» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к немецкому автоконцерну Volkswagen о взыскании 28,4 млрд рублей. Источники издания связывали иск ГАЗа с намерением остановить процесс продажи калужской площадки Volkswagen.

Производственным партнером «Авилона» в Калуге может стать китайский автоконцерн Chery, переговоры об этом ведутся с автодилером, но не с ним одним, сообщил источник газеты.

Volkswagen объявил, что приостанавливает производство автомобилей в России, в марте 2022 года. До этого момента завод «Фольксваген Груп Рус» мощностью 225 тыс. автомобилей в год выпускал автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid.

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