В силу вступили эмбарго на российскую нефть в ЕС и потолок цен G7

С 5 декабря в силу вступили эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС), а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

О потолке цен на российскую нефть страны — члены Евросоюза условились еще 2 декабря. Тем же днем государства G7 и Австралия договорились о предельной цене на энергоресурс в $60 за баррель. Новая политика вступила в силу.

4 декабря Еврокомиссия рассказала о том, что потолок стоимости на российское черное золото предусматривает переходный период. При этом механизм ограничения потолка цен будет оцениваться каждые два месяца и устанавливаться из расчета 5% ниже средней рыночной цены на российские нефтепродукты.

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что Россия намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен на российскую нефть. Он пояснил, что данный механизм будет касаться не только потолка цен на нефть, но и на другие продукты, торгующиеся на рынках как в России, так и за рубежом.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.