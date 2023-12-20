США расширили антироссийские санкции на четыре компании и один танкер
США расширили санкционный список, направленный против России. Об этом 20 декабря сообщило министерство финансов страны на своем сайте.
Под ограничения попали четыре компании, которые занимаются перевозкой нефти, а также нефтяной танкер Sanar 15 под российским флагом.
Ранее, 1 декабря, газета Financial Times написала, что американские власти хотят вдвое сократить доходы России от продаж нефти, газа и других энергетических ресурсов к 2030 году. По словам помощника госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетта, цель ограничений состоит в том, чтобы «скорректировать поведение России», сократив для РФ возможности для финансирования своей армии.
В начале ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что потолок цен на российскую нефть теряет свою эффективность, в том числе способствует снижению давления на рубль. Издание указало, что поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем, и это демонстрирует полное изменение ситуации с начала 2023 года, когда продажи от энергоносителей упали.
Ранее, 12 октября, вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что рост спроса на нефть в 2023 году станет рекордным. Также он заявил, что общее потребление нефти вырастет к 2030 году до 116–118 млн баррелей в сутки.
До этого, 3 октября, в разговоре с «Известиями» он также отметил, что введение потолка цен на российскую нефть неэффективно, напомнив о специально выпущенном приказе президента России Владимира Путина о несоблюдении потолка цен в контракте на поставку нефти. По словам Новака, российские компании работают именно в рамках этого указа.
С 5 декабря 2022 года действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в Евросоюз (ЕС). Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Однако эти действия обернулись экономическими проблемами в Европе.