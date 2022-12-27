Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Соответствующий документ опубликован 27 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя», — говорится в указе.

Также указано, что поставки российских нефти и нефтепродуктов, осуществление которых запрещено в соответствии с указом, всё же могут осуществляться, но только на основании специального решения президента РФ.

Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля того же года.

25 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская сторона «не понимает, чем страны Евросоюза хотят заменить российское топливо». По его мнению, некоторые страны ЕС могут попросить сделать для них исключение в рамках эмбарго на поставки нефтепродуктов из России.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не согласится на какие-либо потолки цен на свои энергоресурсы.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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