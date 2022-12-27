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Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из РФ

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Соответствующий документ опубликован 27 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя», — говорится в указе.

Также указано, что поставки российских нефти и нефтепродуктов, осуществление которых запрещено в соответствии с указом, всё же могут осуществляться, но только на основании специального решения президента РФ.

Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля того же года.

25 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская сторона «не понимает, чем страны Евросоюза хотят заменить российское топливо». По его мнению, некоторые страны ЕС могут попросить сделать для них исключение в рамках эмбарго на поставки нефтепродуктов из России.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не согласится на какие-либо потолки цен на свои энергоресурсы.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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