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Новак заявил о невозможности ЕС заместить нефтепродукты из России

Новак заявил, что Европе будет сложно заместить нефтепродукты РФ после ввода эмбарго
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российская сторона не понимает, чем страны Евросоюза (ЕС) заменят российское топливо. Об этом 25 декабря заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Пока для нас непонятно, чем они заместят наше топливо», — цитирует его ТАСС.

Новак подчеркнул, что Европа была основным рынком сбыта российских нефтепродуктов. Он допустил, что Брюссель может пересмотреть решение об эмбарго.

По его мнению, некоторые страны ЕС могут попросить сделать для них исключение в рамках эмбарго на поставки нефтепродуктов из России.

«Возможно, они будут вводить исключения, как это было с нефтью, когда под ограничение не попали трубопроводные поставки, перерабатывающие заводы Болгарии, Чехии, Словакии. Даже Германия и Польша, которые объявляли, что они откажутся от российской нефти, подали заявку на прокачку на 2023 год», — сказал вице-премьер.

По его словам, установка потолка цен на российский газ, так же как и остальные антироссийские санкции, провоцирует глубокий дестабилизирующий Европу кризис.

Ранее в этот день Новак заявил о том, что мир может столкнуться с новым витком энергетического кризиса и нехваткой ресурсов через 5–10 лет из-за того, что западные нефтегазовые компании выводят средства из отрасли, но не инвестируют в нее.

22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что введение ценового потолка не кончится ничем хорошим, и посоветовал европейцам прислушаться хотя бы к американским экспертам, если они не желают слушать Москву.

Если решение о потолке нарушит контракты «Газпрома», РФ оставляет за собой право подумать, обязана ли она выполнять эти договоренности, добавил он.

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