Эксперт разъяснил указ Путина о запрете Газпрому покупать газ у СП с Wintershall Dea и OMV

После подписания указа президента РФ Владимира Путина об ответных мерах по поставкам газа в недружественные страны у российской стороны появился механизм реагирования на случай форс-мажорных ситуаций. Такую позицию 22 декабря высказал зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев в беседе с «Известиями».

«Фактически, теперь у «Газпрома» есть юридические обоснование для невыполнения обязательств контрактов перед недружественными странами. Такой механизм придется использовать в условиях форс-мажорных обстоятельств и откровенном ущемлении интересов России», — считает эксперт.

Ранее 22 декабря Путин подписал указ о запрете «Газпрому» покупки природного газа у совместных предприятий (СП) с германской Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены. Согласно указу, «Газпрому» запрещается исполнение обязательств перед юрлицами из «недружественных» стран по оплате газа с Ачимовских отложений Уренгойского месторождения в случае, если цена на газ превышает предельный уровень, установленный российским правительством. Такой же запрет введен в отношении газа с Южно-Русского месторождения и оплату услуг, связанных с добычей газа на Ачимовских отложениях Уренгойского месторождения, если размер платы выше установленного уровня.

Одновременно с этим Путин 22 декабря, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал решение Европейского союза о введении потолка цен на газ. Он выразил уверенность в том, что введение ценового потолка не кончится ничем хорошим, и посоветовал европейцам прислушаться хотя бы к американским экспертам, если они не желают слушать Россию. Кроме того, указал президент, если решение о потолке нарушит контракты «Газпрома», РФ оставляет за собой право подумать, а обязана ли она вообще выполнять эти контракты.

В тот же день страны Евросоюза окончательно согласовали создание временного механизма коррекции газового рынка с потолком цен. Отмечается, что постановление о потолке цен на газ вступит в силу 15 февраля и будет действовать в течение года.

До этого, 19 декабря, страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч, что составляет около $2000 за 1 тыс. куб. м. Эта мера начнет работать с 15 февраля. Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, ценовой потолок на газ вряд ли окажет серьезное влияние на трубопроводные поставки из России, но ослабит влияние Европы как центра коммерческих сделок и сделает ее менее привлекательной для инвесторов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе.