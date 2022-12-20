Эксперты оценили последствия введения потолка цен на газ для Европы

Новое ограничение ЕС в виде ценового потолка на газ вряд ли окажет серьезное влияние на трубопроводные поставки из России, но ослабит влияние Европы как центра коммерческих сделок и сделает ее менее привлекательной для инвесторов, считают опрошенные «Известиям» эксперты.

19 декабря страны Евросоюза согласовали лимит цен на голубое топливо в €180 за МВт·ч — мера начнет действовать с 15 февраля 2023 года в случае удержания этого потолка в течение трех дней. Она сопоставима с ценой в $1900 за тысячу куб. м, сейчас же газовые фьючерсы торгуются на бирже в районе $1200.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение ЕС «посягательством на рыночные процессы», отметив, что ожидается ответное решение России, как и в случае с потолком цен на нефть. Вполне вероятный ответ РФ — полное прекращение прямого сотрудничества с Европой в области экспорта всех энергоресурсов, допускают специалисты.

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Потолок — ледяной: способно ли ограничение газовых цен изменить энергорынок