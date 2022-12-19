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Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ
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Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ

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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
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Государства Евросоюза согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч, сообщило 19 декабря агентство Reuters.

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Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе.

Информацию о том, что страны ЕС согласовали лимит цен на газ в рамках механизма коррекции рынка на данной отметке, подтвердила министр по окружающей среде, энергетике и предпринимательству Мальты Мириам Далли.

Ранее в этот день эксперт Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» предположил, что Евросоюз установит мягкие ограничения и не сможет поддерживать фиксированную цену на газ. Он отметил, что в случае, если ЕС установит жесткую форму механизма предельной цены, он рискует остаться без газа.

Дискуссия о введении ценового потолка на газ ведется в ЕС не первый месяц, однако достичь соглашения странам — членам Евросоюза ранее не удавалось. 24 ноября 15 государств отказались поддержать предложение о потолке цен на газ, представленное Еврокомиссией. Основная причина недовольства — неудовлетворительная цена, которая оказалась выше средней на рынке.

При этом в Евросоюзе уже договорились о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

9 декабря президент РФ Владимир Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть со стороны Запада. Глава государства отметил, что Москва не будет продавать свои нефтепродукты в те страны, которые согласовали ограничения, и добавил, что российские власти готовят ответ на эти действия.

Bloomberg сообщал, что отказ от российского газа на фоне ситуации вокруг Украины уже обошелся Европе почти в $1 трлн. Такая сумма, по данным экспертов, образовалась из-за возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Президент РФ еще в октябре заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

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