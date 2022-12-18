Bloomberg заявил о потери Европой $1 трлн из-за отказа от газа РФ

Отказ от российского газа на фоне ситуации вокруг Украины уже обошелся Европе почти в $1 трлн. Об этом сообщило 18 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

Такая сумма, по данным экспертов, образовалась из-за возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.

При этом, согласно прогнозу агентства, масштабный энергетический кризис находится только в самом начале. Ведь после окончания зимнего периода газовые хранилища опустеют и при минимальных поставках российского газа заполнить их будет уже сложнее, предупредили аналитики.

Напряженная ситуация с поставками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу продлится минимум до 2026 года, когда Катар и США смогут нарастить достаточную добычу углеводородов, считает Bloomberg.

До этого, 4 ноября, эксперт брюссельского аналитического центра Bruegel Бен Маквильямс указал, что европейские страны потратили колоссальную сумму на заполнение газовых хранилищ из-за отказа от российского топлива. Общая стоимость запасов топлива составила $104,8 млрд. При этом нынешние затраты примерно вдвое превысили общий объем финансовой помощи Украине со стороны США.

Ранее, 3 ноября, стало известно, что чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) немецкой энергокомпании Uniper за девять месяцев текущего года составил почти €40 млрд из-за сокращения поставок российского газа. Компания отметила, что в 2021 году была «очень хорошая прибыль». Однако теперь для выполнения контрактов «Uniper была вынуждена покупать газ на спотовом рынке по высоким ценам».

Тогда же в отчете Международного энергетического агентства (IEA) отмечалось, что Европа может столкнуться с нехваткой газа к началу отопительного сезона в 2023–2024 годах. В документе отмечено, что ЕС не хватит до 30 млрд куб. м СПГ уже в следующем году. В связи с этим агентство отметило необходимость для Европы начать «незамедлительно принимать меры» уже сейчас.