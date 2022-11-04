Bloomberg оценил убыток Европы из-за отказа от российского газа в $104,8 млрд

Европейские страны потратили колоссальную сумму на заполнение газовых хранилищ из-за отказа от российского топлива. Об этом сообщило 4 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на данные эксперта брюссельского аналитического центра Bruegel Бена Маквильямса.

«Общая стоимость запасов топлива составила $104,8 млрд. Нынешние затраты примерно вдвое превысили общий объем финансовой помощи Украине со стороны США. Это огромные цифры», — указано в статье автора Лайонела Лорана.

Как отметил обозреватель, стремление Евросоюза (ЕС) заполнить резервуары до наступления первых холодов потребовало от стран ЕС максимального использования альтернативных источников топлива — от Норвегии до ОАЭ. При этом Лоран предупредил, что расходы европейских стран будут только расти.

«Опасность заключается в том, что на следующий год цена увеличится. Холодная зима может полностью истощить существующие запасы, и страны начнут новую гонку за наполнением резервуаров», — согласилась с ним руководитель отдела исследований глобальных энергетических рынков в Aurora Energy Research в Великобритании Анис Ганболд.

Ранее, 3 ноября, стало известно, что чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) немецкой энергокомпании Uniper за девять месяцев текущего года составил почти €40 млрд из-за сокращения поставок российского газа. Компания отметила, что в 2021 году была «очень хорошая прибыль». Однако теперь для выполнения контрактов «Uniper была вынуждена покупать газ на спотовом рынке по высоким ценам».

Тогда же в отчете Международного энергетического агентства (IEA) отмечалось, что Европа может столкнуться с нехваткой газа к началу отопительного сезона в 2023–2024 годах. В документе отмечено, что ЕС не хватит до 30 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) уже в следующем году. В связи с этим агентство отметило необходимость для Европы начать «незамедлительно принимать меры» уже сейчас.

1 ноября агентство Синьхуа указало на то, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование Евросоюза. Президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, уже обращал внимание на то, что американцы продают Европе газ гораздо дороже.

До этого, 17 августа, президент американской консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates Энди Липау заявил, что цены на природный газ в Европе примерно в семь раз выше, чем в США. Он напомнил, что газовый кризис в Европе вызван ее зависимостью от энергоносителей из России, которая сократила поставки природного газа в Европу в ответ на западные санкции. И Вашингтон, в свою очередь, увеличил экспорт СПГ в Европу.