Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС может начать поставлять электроэнергию на Украину вместо ее импорта
Мир
Индонезия представила прототип собственного дрона-камикадзе
Мир
В Турции объяснили возобновление Россией участия в зерновой сделке
Армия
ВС РФ уничтожили 130 наемников и военных ВСУ на купянском направлении
Мир
В США пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Общество
В Симферополе состоялось прощание с журналисткой Светланой Бабаевой
Культура
Гонкуровскую премию – 2022 получила писательница Жиро за роман «Жить быстро»
Политика
В Госдуме предрекли попытки Шольца наладить диалог с Россией
Мир
Евросоюз представит пакет помощи Украине на €18 млрд в 2023 году
Мир
В Польше начали расследование из-за появления таблички в память о красноармейцах
Интернет
ЦБ РФ опроверг взлом своих информационных систем
Мир
Швеция намерена в пять раз уменьшить квоту на прием беженцев

Европу предупредили об угрозе нехватки газа в 2023-24 годах

Международное энергетическое агентство IEA: Европа может столкнуться с нехваткой газа в 2023-24 годах
0
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европа может столкнуться с нехваткой газа к началу отопительного сезона в 2023-24 годах, следует из опубликованного 3 ноября отчета Международного энергетического агентства IEA.

Бег по потолку: как ЕС собирается решать газовую проблему
Установить предельные цены на импорт газа в очередной раз не удалось из-за активного противодействия Германии

Как отмечается в документе, Европа может столкнуться с нехваткой до 30 млрд куб. м природного газа уже в следующем году. В связи с этим в IEA указали на необходимость Европы начать «незамедлительно принимать меры» уже сейчас.

«В случае полного прекращения поставок российского трубопроводного газа в ЕС и восстановления китайского импорта СПГ [сжиженного природного газа] до уровня 2021 года Европа может столкнуться с серьезным разрывом между спросом и предложением в размере 30 млрд куб. м в ключевой для восполнения периода хранения газа летом 2023 года. Этот дефицит может составить почти половину газа, необходимого для заполнения хранилищ на 95% к началу отопительного сезона в 2023-24 годах», — говорится в отчете.

Так, IEA собирается представить план по обеспечению газового баланса Европы на следующую зиму, в котором будут прописаны конкретные действия властей, необходимые к началу отопительного сезона 2023-24 годов, чтобы «обеспечить загрузку хранилищ газа Европы на 95% и структурно сократить потребление газа в зимний период».

Указано, что этот план будет следовать опубликованному в марте плану агентства по сокращению зависимости Евросоюза от российского природного газа.

28 октября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что энергетический кризис в Евросоюзе может превратиться в экономический и социальный.

В тот же день исполнительный директор IEA Фатих Бирол заявил о беспрецедентном энергетическом кризисе в мире. Он указал на то, что в связи с происходящими в мире событиями европейские страны столкнулись с перебоями в поставках энергоресурсов. Из-за этого предстоящая зима для них будет тяжелой, однако следующая — еще тяжелее.

18 октября газета The Financial Times написала, что министр энергетики Катара и глава государственной газовой компании QatarEnergy Саад аль-Кааби спрогнозировал в Европе усугубление энергокризиса из-за истощения существующих запасов газа в 2023 году.

Страны Запада приняли решение снизить зависимость от российских энергоресурсов в качестве меры давления на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин еще в апреле заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной уже нанес удар по экономикам их стран.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022