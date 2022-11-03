Европу предупредили об угрозе нехватки газа в 2023-24 годах

Европа может столкнуться с нехваткой газа к началу отопительного сезона в 2023-24 годах, следует из опубликованного 3 ноября отчета Международного энергетического агентства IEA.

Как отмечается в документе, Европа может столкнуться с нехваткой до 30 млрд куб. м природного газа уже в следующем году. В связи с этим в IEA указали на необходимость Европы начать «незамедлительно принимать меры» уже сейчас.

«В случае полного прекращения поставок российского трубопроводного газа в ЕС и восстановления китайского импорта СПГ [сжиженного природного газа] до уровня 2021 года Европа может столкнуться с серьезным разрывом между спросом и предложением в размере 30 млрд куб. м в ключевой для восполнения периода хранения газа летом 2023 года. Этот дефицит может составить почти половину газа, необходимого для заполнения хранилищ на 95% к началу отопительного сезона в 2023-24 годах», — говорится в отчете.

Так, IEA собирается представить план по обеспечению газового баланса Европы на следующую зиму, в котором будут прописаны конкретные действия властей, необходимые к началу отопительного сезона 2023-24 годов, чтобы «обеспечить загрузку хранилищ газа Европы на 95% и структурно сократить потребление газа в зимний период».

Указано, что этот план будет следовать опубликованному в марте плану агентства по сокращению зависимости Евросоюза от российского природного газа.

28 октября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что энергетический кризис в Евросоюзе может превратиться в экономический и социальный.

В тот же день исполнительный директор IEA Фатих Бирол заявил о беспрецедентном энергетическом кризисе в мире. Он указал на то, что в связи с происходящими в мире событиями европейские страны столкнулись с перебоями в поставках энергоресурсов. Из-за этого предстоящая зима для них будет тяжелой, однако следующая — еще тяжелее.

18 октября газета The Financial Times написала, что министр энергетики Катара и глава государственной газовой компании QatarEnergy Саад аль-Кааби спрогнозировал в Европе усугубление энергокризиса из-за истощения существующих запасов газа в 2023 году.

Страны Запада приняли решение снизить зависимость от российских энергоресурсов в качестве меры давления на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин еще в апреле заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной уже нанес удар по экономикам их стран.

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