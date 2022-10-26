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Глава МЭА заявил о беспрецедентном энергетическом кризисе в мире

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Фото: REUTERS/Denis Sinyakov
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Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол 26 октября заявил, что мир переживает беспрецедентный энергетический кризис, и призвал ряд стран Европы отложить пересмотр своей политики в сфере использования мирного атома. Об этом он сказал на международной министерской встрече Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «Атомная энергетика в XXI веке» в Вашингтоне.

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«Сегодня мы столкнулись с тем, что мир переживает беспрецедентный энергетический кризис. Причина этому очень проста — Россия, которая проводит спецоперацию на Украине, была страной номер один в вопросе экспорта газа на мировые рынки», — пояснил он.

Бирол указал на то, что в связи с происходящими в мире событиями европейские страны столкнулись с перебоями в поставка энергоресурсов. Из-за этого предстоящая зима для них будет тяжелой, однако следующая — еще тяжелее, отметил он.

«В этой связи я призываю власти таких стран, как Германия и Бельгия, отложить пересмотр своей политики в сфере применения ядерной энергии», — добавил глава МЭА.

По его мнению, время атомной энергии вернется.

Накануне Бирол заявил, что первый по-настоящему глобальный энергетический кризис происходит в мире из-за конфликта на Украине. По его словам, мировое сообщество никогда не был свидетелем такого глубокого и сложного энергетического кризиса.

18 октября газета The Financial Times написала, что министр энергетики Катара Саад аль-Кааби и глава государственной газовой компании QatarEnergy спрогнозировал в Европе усугубление энергокризиса из-за истощения существующих запасов газа в 2023 году.

12 октября МИД Венгрии спрогнозировал течение энергетического кризиса в мире до 2024 года включительно.

21 сентября Bloomberg написал о потере ЕС практически €500 млрд из-за энергетического кризиса, вызванного последствиями антироссийских санкций.

Вслед за подорожанием газа растут цены на электроэнергию. Так, среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений. Рекорд, в частности, был побит в Италии, Франции, Великобритании и Германии.

В середине апреля президент России Владимир Путин отметил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с российской стороной и от части российских энергоносителей нанес удар по экономике государств, где теперь поднимаются цены, инфляция зашкаливает.

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