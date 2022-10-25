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Глава МЭА связал мировой кризис в энергетике с конфликтом на Украине

Глава МЭА Бирол: первый истинно глобальный энергетический кризис происходит в мире из-за конфликта на Украине
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Фото: REUTERS/Mohammed
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Первый по-настоящему глобальный энергетический кризис происходит в мире из-за конфликта на Украине, высказался исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

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«Мы посреди первого по-настоящему глобального кризиса. Наш мир никогда не был свидетелем такого глубокого и сложного энергетического кризиса», — подчеркнул он в интервью телеканалу CNBC во вторник, 25 октября.

12 октября МИД Венгрии спрогнозировал течение энергетического кризиса в мире до 2024 года включительно.

21 сентября Bloomberg написал о потере ЕС практически €500 млрд из-за энергетического кризиса, вызванного последствиями антироссийских санкций.

Вслед за подорожанием газа растут цены на электроэнергию. Так, среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений. Рекорд, в частности, был побит в Италии, Франции, Великобритании и Германии.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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