В МИД Венгрии предсказали продолжение энергокризиса до 2024 года

Текущий энергетический кризис является долгосрочным и он продлится как в следующем, так и в 2024 году. С такой позицией 12 октября выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по окончании заседания министров энергетики стран ЕС.

«Сейчас происходит первый в мировой истории глобальный общий энергетический кризис, который является долгосрочным, а не краткосрочным, потому что имеет не краткосрочные, а структурные геополитические причины, связанные с безопасностью... поэтому необходимо искать долгосрочные решения», — указал он.

Сийярто добавил, что те финансовые институты, которые еще «сохраняют небольшую часть здравого смысла», указывают на то, что текущий энергетический кризис продолжится как следующей зимой, так и зимой после нее.

«Именно поэтому правительство Венгрии уделяет особое внимание обеспечению физического и юридического функционирования «Турецкого потока», так как это является фундаментальным интересом национальной безопасности», — резюмировал министр.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что газохранилища Венгрии показывают заполненность в 48,2% от годового потребления, в то время как в среднем в Европе этот показатель составляет 26,9%.

Ранее в этот день Сийярто отмечал, что Венгрия не станет поддерживать на совете министров энергетики стран ЕС любые предложения, которые будут угрожать энергоснабжению любой из стран Евросоюза. Сийярто отметил, что одним из предложений, которое Венгрия будет не готова поддержать, станет установление потолка цен на газ из России.

5 октября Сийярто заявил, что Будапешт отстоял нераспространение потолка цен на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки.

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