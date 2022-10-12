Венгрия пообещала заблокировать любое угрожающее энергоснабжению стран ЕС решение

Венгрия отказалась поддерживать на совете министров энергетики стран ЕС любые предложения, которые будут угрожать энергоснабжению любой из стран Евросоюза. Об этом 12 октября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами.

«Мы ожидаем, что Еврокомиссия не будет делать предложений, а Евросовет принимать какие-либо предложения, которые поставят под угрозу энергоснабжение кого-либо из стран-членов... Мы поддерживаем все предложения, которые улучшают безопасность поставок на континенте, и мы не поддержим любые предложения, которые будут угрожать безопасности энергопоставок. Не должно быть предложений, которые уменьшили бы количество доступного газа или другого источника энергии на континенте», — отметил он.

Сийярто отметил, что одним из предложений, которое Венгрия будет не готова поддержать, станет установление цен на газ из России.

«Россия ясно дала понять, что в случае установления ценового потолка на газ она прекратит поставки газа, что поставит под угрозу безопасность нашего энергоснабжения, так что очевидно, что мы не будем его поддерживать», — сообщил глава венгерского МИД.

Ранее, 7 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа должна изменить ошибочную санкционную политику в адрес России.

5 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт отстоял нераспространение потолка цен на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки.

До этого, 27 сентября, Орбан указал на то, что санкции против России сделали жителей Европы беднее, а рост цен на энергию и инфляция являются результатом действий Брюсселя.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».