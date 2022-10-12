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Венгрия пообещала заблокировать любое угрожающее энергоснабжению стран ЕС решение

Глава МИД Венгрии Сийярто: мы не поддержим любые предложения, которые будут угрожать безопасности энергопоставок
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Kohls
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Венгрия отказалась поддерживать на совете министров энергетики стран ЕС любые предложения, которые будут угрожать энергоснабжению любой из стран Евросоюза. Об этом 12 октября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами.

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«Мы ожидаем, что Еврокомиссия не будет делать предложений, а Евросовет принимать какие-либо предложения, которые поставят под угрозу энергоснабжение кого-либо из стран-членов... Мы поддерживаем все предложения, которые улучшают безопасность поставок на континенте, и мы не поддержим любые предложения, которые будут угрожать безопасности энергопоставок. Не должно быть предложений, которые уменьшили бы количество доступного газа или другого источника энергии на континенте», — отметил он.

Сийярто отметил, что одним из предложений, которое Венгрия будет не готова поддержать, станет установление цен на газ из России.

«Россия ясно дала понять, что в случае установления ценового потолка на газ она прекратит поставки газа, что поставит под угрозу безопасность нашего энергоснабжения, так что очевидно, что мы не будем его поддерживать», — сообщил глава венгерского МИД.

Ранее, 7 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа должна изменить ошибочную санкционную политику в адрес России.

5 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт отстоял нераспространение потолка цен на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки.

До этого, 27 сентября, Орбан указал на то, что санкции против России сделали жителей Европы беднее, а рост цен на энергию и инфляция являются результатом действий Брюсселя.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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