Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби и глава государственной газовой компании QatarEnergy заявил, что Европу ждет усугубление энергокризиса из-за истощения существующих запасов газа в 2023 году. Об этом 18 октября пишет Financial Times.

Саад аль-Кааби сказал, что в следующем году ситуация будет «намного хуже» при суровой зиме, а энергетический кризис может затянуться до середины десятилетия, если газ «снова не начнет поступать» из России.

«Предстоящей зимой, поскольку хранилища заполнены, всё будет в порядке. Но проблема заключается в пополнении запасов или хранилищ на следующий год. Следующий год и последующие даже до 2025 года будут проблемой», — отметил он.

Многие европейские страны провели переговоры с Катаром, крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ), чтобы отказаться от российского ископаемого топлива. Но Кааби предупредил, что он не может представить себе будущее, в котором был бы «нулевой поток российского газа» в Европу.

«Если так случится, я думаю, проблема станет огромной и на очень долгое время. У вас просто недостаточно объема, чтобы заменить этот газ в долгосрочной перспективе, если только вы не скажете: «Я собираюсь строить огромные атомные [станции], разрешить использование угля и жечь мазут», — добавил министр.

Около 70% производимого сжиженного природного газа Катар поставляет в страны Азии по долгосрочным контрактам. В Европу же страна способна поставлять только 10–15% до того момента, пока не начнут работать новые проекты.

20 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что немецкие энергетические компании RWE и Uniper вскоре могут подписать долгосрочный договор с Катаром о поставках сжиженного природного газа.

В августе издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten назвало провальной попытку ФРГ заменить российский газ на катарский. Германия и Катар не смогли договориться о поставках СПГ из-за цены и роста предложений от других поставщиков.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с российской стороной, а также от части российских энергоресурсов уже нанес удар по самим западным государствам. Повсеместно поднимаются цены, инфляция зашкаливает. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран. Путин также отмечал, что Европа, по сути, совершает аутодафе, отказываясь от энергоресурсов РФ.