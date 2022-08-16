В ФРГ объяснили срыв переговоров с Катаром о поставке газа
Причиной неудавшихся переговоров на поставку сжиженного газа в Германию из Катара стала цена и рост предложений от других поставщиков. Об этом во вторник, 16 августа, рассказал министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Он также отметил, что переговоры с Катаром не закончены, поскольку в Дохе было заключено энергетическое партнерство стран.
«К большому рынку, на который сейчас большой спрос, через четыре года или пять лет добавится большее количество сжиженного газа», — отметил министр.
12 августа Хабек предупредил граждан о том, что осенью и зимой этого года в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.
9 августа глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.