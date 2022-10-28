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В ЕК заявили об угрозе возникновения экономического и социального кризиса в ЕС

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: энергетический кризис в ЕС может превратиться в экономический и социальный
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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Энергетический кризис в Евросоюзе (ЕС) может превратиться в экономический и социальный. Об этом в пятницу, 28 октября, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на ежегодном европейском саммите по устойчивым инвестициям, трансляция которого велась на YouTube-канале ЕК.

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«Наш приоритет — бороться с энергетическим кризисом, который рискует стать экономическим и социальным», — сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС делает всё возможное, чтобы избавиться от зависимости от российского газа. Так, газохранилища ЕС заполнены уже на 92%, отметила она. Также, по словам главы ЕК, страны ЕС сократили на 15% потребление газа в текущем году.

26 октября исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил о беспрецедентном энергетическом кризисе в мире. Он указал на то, что в связи с происходящими в мире событиями европейские страны столкнулись с перебоями в поставках энергоресурсов. Из-за этого предстоящая зима для них будет тяжелой, однако следующая — еще тяжелее.

18 октября газета The Financial Times написала, что министр энергетики Катара и глава государственной газовой компании QatarEnergy Саад аль-Кааби спрогнозировал в Европе усугубление энергокризиса из-за истощения существующих запасов газа в 2023 году.

Ранее, 21 сентября, Bloomberg написал о потере ЕС практически €500 млрд из-за энергетического кризиса, вызванного последствиями антироссийских санкций.

Вслед за подорожанием газа растут цены на электроэнергию. Так, среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений. Рекорд, в частности, был побит в Италии, Франции, Великобритании и Германии.

Страны Запада столкнулись с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Санкционное давление на РФ усилилось в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Однако введенные ограничения привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

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