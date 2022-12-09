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В Минэнерго заявили о подготовке указа президента об ответе РФ на потолок цен
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Путин пообещал изложить в указе конкретные шаги по ответу на потолок цен на нефть

Путин о потолке цен: решение никак не затрагивает Россию
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Президент России Владимир Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть со стороны стран Запада.

«Решение нас никак не затрагивает, не это важно. Да, цены формально чуть повыше, на нашу смесь чуть пониже, примерно к этой цифре всё и сходится, у нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах», — заявил глава государства.

Путин также указал на то, что в ситуации, когда потребитель будет определять цену на поставляемый продукт, может возникнуть коллапс отрасли.

«Если кто-то согласится, что потребитель будет определять цену, это приведет к коллапсу отрасли. Потребитель будет настаивать на цене пониже, а отрасль и так недоинвестирована. Всё это приведет на каком-то этапе к всплеску цен и обрушению рынка», — пояснил он, добавив, что российский бюджет никак не пострадает от введения потолка цен на нефть

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Российских президент также отметил, что РФ не будет продавать свои нефтепродукты в те страны, которые согласовали введение ценового потолка на нефть, и добавил, что российские власти обсудят возможность сокращения добычи.

«Что касается нашей реакции, то я уже говорил: мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают. Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию. Конкретные шаги будут изложены в указе президента России, который выйдет в ближайшие несколько дней», — резюмировал Путин.

Ранее в этот день глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил о том, что ответные меры РФ на введение потолка цен на российскую нефть будут оформлены указом президента, в настоящее время документ готовится. По его словам, предложения по ответным шагам сейчас находятся в правительстве.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз российскую нефть, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

7 декабря стало известно, что российская сторона рассматривает три варианта ответных мер. Первый вариант предусматривает ввод полного запрета на продажу нефти странам, которые поддержат ограничение, даже через посредников. Второй вариант предполагает запрет экспорта по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя. Третий вариант — введение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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