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В Еврокомиссии заявили о разногласиях по поводу потолка цен на газ

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Согласование потолка цен на российский газ на встрече министров энергетики Евросоюза (ЕС) — непростая задача из-за сохраняющихся значительных противоречий. Об этом заявила во вторник, 13 декабря, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон перед началом совещания.

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«Мы посмотрим, есть ли у государств ЕС политическая воля к достижению широкого политического соглашения об основных параметрах механизма коррекции цен. Это будет сложно, поскольку позиции стран существенно различаются», — сказала она.

При этом 11 декабря министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в Евросоюзе (ЕС) почти достигли соглашения по потолку цен на газ. Он рассказал, что министр страны по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин «упорно работает в Брюсселе», чтобы найти соглашение с другими странами о введении потолка цен на газ.

22 ноября в ЕК предложили ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт•ч (€275 за 1 МВт•ч в переводе на цену за 1 тыс. куб. м газа равняются примерно $2,9 тыс.). Как пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выше этой цены сделки проходить не смогут. Однако 15 стран ЕС критически отнеслись к этому предложению.

Изначально предложение о потолке касалось российского газа, но многие страны ЕС выступили за всеобщее ограничение.

Позднее, 27 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции Москвы не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения потолка цен на энергоресурсы из РФ, каким бы он ни был. Он также подчеркнул, что введение такого ограничения создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Он назвал санкции Запада необдуманными.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

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