Пятнадцать стран ЕС не захотели поддерживать предложение о потолке цен на газ

Пятнадцать стран Евросоюза (ЕС) критически отнеслись к предложению об установлении потолка цен газ, представленному Еврокомиссией (ЕК). Об этом 24 ноября сообщил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин.

Прибыв на заседание Совета министров энергетики ЕС, он рассказал о прошедшем совещании стран, которые критически настроены в отношении предложения ЕК о введении потолка цен на газ. По его словам, было принято решение не присоединяться к нему.

«В настоящий момент надо оценить в целом как предложение ЕК по ценовому потолку, так и другие проблемы, которые могут касаться солидарности, прозрачности, но все это в одном блоке», — приводит слова Пикетто-Фратини итальянское издание ANSA.

Он также рассказал, что на нынешнем заседании Совета министров по энергетике будут вестись переговоры «по всему пакету». При это он отметил, что по некоторым темам «можно прекрасно достичь согласия».

В этот же день министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что страна рассматривает как шутку предложение ЕК по максимальной цене на природный газ. По ее словам, предложение было представлено в последний момент и абсолютно не соотносится с тем, что предлагали государства – члены. Министр назвала предлагаемую цену неудовлетворительной, поскольку она выше сегодняшних цен на рынке.

23 ноября Financial Times написала, что потолок цен на российский газ, предложенный ЕК, не устраивает страны Европы и, скорее всего, не будет принят. Отмечается, что предлагаемый ЕК потолок цены на российский газ не вызвал поддержки среди европейских дипломатов. Один из них в беседе с изданием указал на то, что предел цен, превышающий €250 за 1 МВт•ч, — это «просто еще один способ убить ограничение».

В свою очередь, европейская биржа ICE выступила против любых попыток установления потолка цен на российские энергоносители, подчеркнув, что данное решение приведет к дестабилизации рынка.

Накануне ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт•ч. Как сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, данное решение «не является панацеей», однако создает мощный инструмент регулирования.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия. Президент напомнил, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».