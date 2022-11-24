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В Польше назвали шуточным предложение ЕК по максимальной цене на газ

Министр энергетики Польши назвала «шуткой» предложение ЕК о потолке цены на газ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Польша рассматривает предложение Европейской комиссии (ЕК) по максимальной цене на природный газ как шутку. Об этом в четверг, 24 ноября, заявила журналистам министр климата и окружающей среды страны Анна Москва.

ЕК предлагает установить верхний предел цен на газ на уровне €275 за МВт/ч.

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«Мы по-прежнему ожидаем окончательного предложения, и в очередной раз мы сегодня приехали за этим предложением. Предложение, которое появилось позавчера, мы рассматриваем как шутку. Тяжело серьезно к нему подойти», — сказала Москва.

По ее словам, предложение было представлено в последний момент и абсолютно не соотносится с тем, что предлагали государства – члены. Министр назвала предлагаемую цену неудовлетворительной, поскольку она выше сегодняшних цен на рынке.

Министр также полагает, что большинство европейских стран ЕС не согласятся на такое предложение.

«Я не знаю, кто сегодня был бы в состоянии это предложение поддержать, мне кажется, что никто», — отметила Москва.

Ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч ЕК предложила накануне.

Как пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, механизм коррекции рынка будет запускаться автоматически при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает определенный уровень, то есть €27, в течение двух недель. А второе — если спред между ценой TTF и глобальной ценой сжиженного природного газа (СПГ) составляет €58 или больше в течение 10 торговых дней.

Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард в беседе с «Известиями» заявил, что предложение ЕК о введение потолка цен на газ является прямым желанием охладить ажиотажный спрос покупателей в ЕС во время экономических и геополитических потрясений как в Европе, так и в мире. Он считает, что, даже если цена на газ удвоится от текущих значений, данный механизм не окажет какого-либо влияния на рынок

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент РФ Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия, напомнив, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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