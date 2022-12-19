Энергетик прокомментировал инициативу ограничить в ЕС цены на газ на уровне €188

Евросоюз (ЕС), скорее всего, установит мягкие ограничения и не сможет поддерживать фиксированную цену на газ. Об этом «Известиям» 19 декабря заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, комментируя инициативу о введении в ЕС лимита цен на газ.

«Можно, конечно, установить жесткую форму механизма предельной цены, можно — мягкую. Если устанавливать такую форму цены (жесткую. — Ред.), которая действительно будет отпугивать поставщиков, то вы рискуете оказаться без газа», — сказал он.

Митрахович предположил, что будущий лимит будет обусловлен множеством ограничений. По его мнению, этот механизм фактически не будет применяться, так как многие страны могут отказаться от поставок газа в Европу из-за фиксированных цен.

«Это тот случай, когда и хочется и колется Европе», — подытожил спикер.

19 декабря глава Минэнерго Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщила о предложении чешского председательства в Совете Евросоюза ограничить цены на газ на уровне €188 за МВт·ч. В этот же день глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступает против введения потолка цен на газ.

Дискуссия о введении ценового потолка на газ ведется в ЕС не первый месяц, однако достичь соглашения странам — членам Евросоюза пока не удается. 24 ноября 15 государств отказались поддержать предложение о потолке цен на газ, представленное Еврокомиссией. Основная причина недовольства — неудовлетворительная цена, которая оказалась выше средней на рынке. При этом в Евросоюзе уже договорились о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

9 декабря президент РФ Владимир Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть со стороны Запада. Глава государства отметил, что Москва не будет продавать свои нефтепродукты в те страны, которые согласовали ограничения, и добавил, что российские власти готовят ответ на эти действия. Официальный указ пока не опубликован, однако Путин не исключал, что реакцией может стать сокращение добычи.