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Венгрия выступила против введения лимита цен на российский газ

Глава МИД Венгрии Сийярто: установление ценового потолка на газ из РФ станет плохим и опасным решением ЕС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Венгрия против введения потолка цен на российскую нефть, так как считает последующие за этим последствия опасными. Об этом заявил 19 декабря глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

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«Энергосовет в Брюсселе: мы говорим нет ценовому потолку, ведь на первом месте безопасность поставок. Предложение ввести потолок цен на газ плохое, вредное и опасное. Но, несмотря на это, кажется, что его принятие может состояться», — написал Сийярто в соцсетях перед началом заседания.

Он также указал и на участившиеся заседания европейских министров энергетики. Это, по его словам, говорит о том, что Европа находится в энергетическом кризисе. Сийярто добавил, что Венгрии предстоит в Брюсселе «еще одна большая битва».

Ранее в понедельник министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше рассказала журналистам, что новое предложение о цене на газ в Евросоюзе предполагает ее ограничение на уровне €188.

Тогда же и агентство Bloomberg сообщило, что снизить потолок цен на российский газ до €188 за 1 МВт·ч по сравнению с потолком в €275, оглашенным Еврокомиссией в прошлом месяце, предложило правительство Чехии.

13 декабря еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон рассказала о разногласиях между министрами энергетики Евросоюза по поводу потолка цен на газ. При этом двумя днями ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что в ЕС почти достигли соглашения по вопросу ограничения цены на газ.

При этом 29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что введение ограничения цен на российские энергоресурсы создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Он назвал санкции Запада необдуманными.

27 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции Москвы не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

В начале декабря Евросоюз уже достиг соглашения по установлению потолка цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Он начал действовать с 5-го числа.

Европейские страны усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав скачок инфляции, спровоцировавший резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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