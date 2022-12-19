Венгрия выступила против введения лимита цен на российский газ

Венгрия против введения потолка цен на российскую нефть, так как считает последующие за этим последствия опасными. Об этом заявил 19 декабря глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Энергосовет в Брюсселе: мы говорим нет ценовому потолку, ведь на первом месте безопасность поставок. Предложение ввести потолок цен на газ плохое, вредное и опасное. Но, несмотря на это, кажется, что его принятие может состояться», — написал Сийярто в соцсетях перед началом заседания.

Он также указал и на участившиеся заседания европейских министров энергетики. Это, по его словам, говорит о том, что Европа находится в энергетическом кризисе. Сийярто добавил, что Венгрии предстоит в Брюсселе «еще одна большая битва».

Ранее в понедельник министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше рассказала журналистам, что новое предложение о цене на газ в Евросоюзе предполагает ее ограничение на уровне €188.

Тогда же и агентство Bloomberg сообщило, что снизить потолок цен на российский газ до €188 за 1 МВт·ч по сравнению с потолком в €275, оглашенным Еврокомиссией в прошлом месяце, предложило правительство Чехии.

13 декабря еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон рассказала о разногласиях между министрами энергетики Евросоюза по поводу потолка цен на газ. При этом двумя днями ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что в ЕС почти достигли соглашения по вопросу ограничения цены на газ.

При этом 29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что введение ограничения цен на российские энергоресурсы создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения. Он назвал санкции Запада необдуманными.

27 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции Москвы не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

В начале декабря Евросоюз уже достиг соглашения по установлению потолка цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Он начал действовать с 5-го числа.

Европейские страны усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав скачок инфляции, спровоцировавший резкий рост цен на топливо и продукты.

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