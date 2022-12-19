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Во Франции сообщили о планах ЕС установить потолок цен на газ на уровне €188

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Фото: Global Look Press/Malte Ossowski/SVEN SIMON
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Новое предложение об ограничении цены на газ в Европейском союзе (ЕС) предполагает ее ограничение на уровне €188. Об этом сообщила журналистам министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше перед заседанием в Брюсселе министров энергетики стран ЕС в понедельник, 19 декабря.

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«У нас сегодня есть предложение от председательства ЕС — €188», — сказала Панье-Рюнаше.

Ранее в этот же день Bloomberg сообщал, что предложение о снижении уровня ранее предложенного Европейской комиссией (ЕК) лимита в €275 выдвинуло чешское правительство.

До этого, 13 декабря, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон рассказала о разногласиях между министрами энергетики Евросоюза по поводу потолка цен на газ. При этом двумя днями ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что в ЕС почти достигли соглашения по вопросу ограничения цены на газ.

В ноябре Симсон предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч (€275 за 1 МВт·ч в переводе на цену за 1 тыс. куб. м газа равняются примерно $2,9 тыс.).

Вице-премьер РФ Александр Новак тогда же подчеркнул, что Россия не приемлет введения потолка цен на энергоресурсы из РФ, каким бы он ни был.

Президент РФ Владимир Путин еще в октябре заявлял, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ и решили ограничить цены на российские энергоносители на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

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