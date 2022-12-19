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Bloomberg узнало о намерении ЕС снизить потолок цен на газ

Bloomberg: ЕС обсуждает снижение предлагаемого лимита цен на газ до €188 за мегаватт-час
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Страны Евросоюза (ЕС) обсудят снижение потолка цен на российский газ, предложенный ранее. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ, появившийся в распоряжении журналистов.

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«Чешское правительство предложило снизить потолок до €188 за 1 МВт/ч по сравнению с потолком в €275, предложенным Европейской комиссией в прошлом месяце», — сказано в сообщении.

Такой механизм коррекции газового рынка, по данным агентства, начнет работать при условии, что контракты на месяц и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF (Title Transfer Facility) превысят показатель в €188 за 1 МВт/ч в течение трех дней. Цена TTF должна на €35 превышать среднюю цену за сжиженный природный газ (СПГ).

Пражскую инициативу министры энергетики ЕС обсудят 19 декабря в ходе встречи в Брюсселе.

Некоторые критики, по данным Bloomberg, опасаются, что потолок цен на газ может оттолкнуть многих газовых поставщиков в мире.

Ранее, 13 декабря, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон рассказала о разногласиях между министрами энергетики Евросоюза по поводу потолка цен на газ. При этом 11 декабря министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в ЕС почти достигли соглашения по вопросу ограничения цены на газ.

Симсон в ноябре предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт/ч (€275 за 1 МВт/ч в переводе на цену за 1 тыс. куб. м газа равняются примерно $2,9 тыс.). По ее словам, выше этой цены сделки проходить не смогут. Однако 15 стран ЕС критически отнеслись к этому предложению.

Президент РФ Владимир Путин еще в октябре заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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